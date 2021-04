Jeunes agriculteurs : Les Terres de Jim, ou un retour à la fête !

Accueil > Provence > Société > Jeunes agriculteurs : Les Terres de Jim, ou un retour à la (...)

David Ailhaud (à gauche), Samuel Vandaele et Margot Mégis ont présenté le programme des Terres de Jim. ©AG

Sur 100 hectares les organisateurs espèrent attirer plusieurs dizaines de milliers de visiteurs venus de toute la France et vont mobiliser pour cela près de 500 bénévoles. Ces trois jours vont permettre de mettre en lumière l’agriculture, mais aussi le département. Les « Terres de Jim » sont la plus grande fête agricole en plein-air d’Europe. Sa venue en Provence perpétue une tradition débutée il y a 20 ans avec la Finale du concours de Labour, l’ancien nom des « Terres de Jim », qui s’était tenue à Vaumeilh et qui avait déjà rassemblé plusieurs milliers de personnes.

Promouvoir un savoir-faire et des traditions

Cette fête propose une programmation attractive à l’attention du grand public et veut tisser les liens entre les deux mondes mais aussi fédérer les professionnels autour de cette volonté de promouvoir un savoir-faire et des traditions. Elle accueillera évidemment la très attendue finale nationale de labour, un rendez-vous incontournable souvent plébiscité par le public mais aussi celle des tondeurs de moutons.

Le vendredi ce seront les scolaires qui auront la part belle, ils pourront participer à un parcours pédagogique, assister à des démonstrations et à un spectacle de tonte de moutons. Le samedi le site sera accessible de 9 h à 2 h du matin avec des animations et des démonstrations tout au long de la journée qui se clôturera avec un concert et une soirée musicale. Le dimanche pour la journée de clôture de 9 h à 19 h, les visiteurs pourront bien entendu assister aux fameuses finales des concours de labour et de tonte de moutons.

Une belle fête programmée pour septembre

Soutenus par le Département, l’Agence de développement, les organisateurs et plusieurs partenaires privés, une grande campagne de communication a été lancée avec des supports notamment vidéo qui ont été produits localement pour mettre en lumière l’événement mais aussi le territoire et ses hommes. David Ailhaud, le président du comité d’organisation est optimiste et plus motivé que jamais avec ses équipes : « Nous avons tout fait pour redimensionner l’événement pour qu’il soit conforme aux normes sanitaires donc à moins qu’il n’y ait un arrêté préfectoral ou ministériel il y a aura bien une belle fête en septembre. »

AG pour L’Espace Alpin

Renseignements pratiques : lesterresdejim.com mais aussi Facebook, Instagram et Twitter. Coût de l’entrée : 5 €.