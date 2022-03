Journée Internationale des Droits des femmes. La Ligue contre le cancer 13 met à l’honneur les femmes militantes et engagées

Accueil > Provence > Société > Journée Internationale des Droits des femmes. La Ligue contre le cancer 13 (...)

Magali Maugeri (au centre) Directrice de la Ligue contre le cancer des Bouches-du-Rhône en compagnie de Diane Robert, Sabrina Nanni, Corinne Versini et des associations et autres structures qui aident les femmes… ont été invitées à une initiation à l’escrime ©DR

Chacune dans leur domaine d’activité, elles militent aussi pour l’égalité et les droits des femmes dans notre société. Des associations et autres structures emblématiques étaient également présentes (ex : Solidarité Femmes 13, la Maison des Femmes, le Planning Familial, Force Femmes 13) pour parler de leur engagement, croiser leurs expériences et parler de leurs combats.

A la suite de ces échanges, un « livre blanc » a été initié pour que chacune des intervenantes indique en quelques mots le thème qui leur tient particulièrement à cœur pour faire avancer les droits des femmes dans le monde. Toutes ces femmes ont été invitées à « croiser le fer » à l’occasion d’une initiation à l’escrime. Une activité qui sera prochainement proposée à « Ma Maison bien-être », un espace de 400 m2 qui apporte un soutien tant psychologique, esthétique que sportif à des personnes atteintes d’un cancer. Un parcours complet qui aide les personnes atteintes d’un cancer et les aidants à surmonter cette épreuve et à reprendre goût à la vie.

la rédaction