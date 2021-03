Journée mondiale de l’eau : les Français sensibles à la maîtrise de la consommation

Accueil > Ailleurs > Société > Journée mondiale de l’eau : les Français sensibles à la maîtrise de la (...)

Ce lundi 22 mars est la journée mondiale de l’eau, cette ressource essentielle et au cœur des enjeux environnementaux. Revoir les solutions de productions et de consommation est un défi collectif qui doit engager tous les acteurs : pouvoirs publics, industriels, mais aussi consommateurs.

Journée mondiale de l’eau

Ce n’est pas faute de le répéter : il est essentiel de maîtriser sa consommation d’eau ! La quasi-totalité des Français (89%), interrogés dans le cadre d’une enquête menée par Kantar pour le Centre d’information sur l’eau, se disent attentifs aux quantités d’eau consommées. Plus loin, un tiers (31 %) avoue surveiller sa consommation d’eau pour contribuer à la préservation des ressources en eau en France et 26 % pour la sauvegarde de la planète. Au total, 57 % des interrogés sont motivés par des considérations environnementales. Les Français sont de plus en plus acteurs dans le cadre de la préservation des ressources naturelles, conscients que le choix d’une consommation raisonnée est primordial.

L’importance de la valorisation des eaux usées

Cette solution n’est heureusement pas la seule et la valorisation des eaux usées doit être une alternative essentielle pour la préservation des ressources. Ainsi, la réutilisation des eaux usées (REUT) favoriserait la réduction les prélèvements d’eau douce pour certains usages.

Lorsqu’elles sont traitées, ces eaux peuvent être utilisées de diverses manières :

• Dans les villes, pour arroser les espaces verts, les golfs, de nettoyer les espaces publics, mais aussi de lutter contre les incendies.

• Dans l’agriculture, pour irriguer les cultures, avec à la clef une source d’économie pour le secteur agricole et l’utilisation d’eaux enrichies en nutriments.

• Pour produire de l’énergie, avant leur épuration, elles dégagent des matières organiques qui peuvent être utilisées pour produire du biométhane (ou biogaz), une énergie renouvelable issue de la biomasse.

• Dans l’industrie, pour nettoyer les installations.

• Pour préserver les nappes : la réutilisation des eaux usées dépolluées peut servir à recharger les nappes phréatiques dont le niveau a baissé consécutivement à des épisodes de sécheresse.

La dernière étude menée en 2020 par Kantar « Les Français et l’eau » montre que les tricolores sont tout à fait prêts à utiliser une eau issue du recyclage des eaux usées. 87% sont prêts à utiliser une eau du robinet issue du recyclage des eaux usées pour leurs usages domestiques (hygiène, sanitaire, nettoyage...) et 78% sont disposés à consommer des légumes arrosés avec des eaux dépolluées.

Thomas SELLER