Journée mondiale de la Terre : CMA CGM s’engage

À l’occasion de la 51e édition de la Journée mondiale de la Terre, et alors que débute le sommet sur le climat organisé par le président des États-Unis Joe Biden, le Groupe CMA CGM, un leader mondial du transport maritime et de la logistique, réitère son engagement en faveur de la protection de la planète.

Le CMA CGM Jacques Saadé, premier porte-conteneurs de très grande capacité propulsé au GNL au monde, a ainsi été mis à l’eau le 25 septembre 2019 ©CMACGM

Le Groupe CMA CGM a toujours considéré « sa performance économique comme étant indissociable de sa performance sociale et environnementale ». Convaincu qu’il doit aller au-delà de l’objectif fixé par l’OMI de réduire de 50% les émissions globales de CO2 en 2050, le Groupe s’engage « à atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050 ». Dans sa trajectoire vers ces objectifs, le Groupe a réduit ses émissions globales de CO2 de 4% en 2020 « après avoir déjà accompli une baisse de 6% en 2019 ». Depuis 2008, le Groupe a réduit ses émissions de CO2 de 49% par conteneur transporté par kilomètre.

En outre, CMA CGM s’est également engagé à utiliser 10% de carburants alternatifs d’ici 2023. Des actions concrètes et pionnières caractérisent particulièrement l’engagement du Groupe CMA CGM pour réduire l’impact de ses activités sur le climat, la qualité de l’air et la biodiversité :

• Dès novembre 2017, Rodolphe Saadé, Président Directeur Général du groupe CMA CGM, a fait le choix précurseur de commander 9 navires de 23 000 EVP équipés de moteurs au gaz naturel liquéfie (GNL). D’ici 2022, 32 navires du Groupe seront propulsés au GNL. Le GNL est aujourd’hui la meilleure solution pour préserver la qualité de l’air, et apporte également une première réponse dans la lutte contre le réchauffement climatique : un navire propulsé au gaz naturel liquéfié émet jusqu’à 20 % de CO2 de moins qu’une motorisation au fioul.

• En 2019, CMA CGM annonce qu’aucun de ses navires n’empruntera les Routes du Nord afin de préserver les écosystèmes fragiles et uniques de l’Arctique.

• Fin 2019, Rodolphe Saadé initie la « Coalition pour l’énergie de demain », qui rassemble 14 entreprises mondiales engagées pour accélérer le développement des énergies et technologies du futur, soutenir de nouveaux modèles de mobilité verte et réduire l’impact du transport et de la logistique sur le changement climatique.

• CMA CGM est la première compagnie maritime au monde à avoir testé avec succès un biocarburant composé de 20% d’huile végétale recyclée et de déchets forestiers dès 2019.

• En décembre 2020, CMA CGM a lancé Reef Recovery, un vaste programme de régénération des récifs coraliens avec un 1er projet sur la Grande Barrière de Corail au large de l’Australie.

• En 2021, CMA CGM entreprend une initiative mondiale de reforestation avec la plantation de 110 000 arbres, soit un pour chaque collaborateur du Groupe, dans 12 pays dans le cadre de programmes locaux d’agroforesterie visant à régénérer la nature et à soutenir le développement des populations locales.

• En avril 2021, le Groupe CMA CGM soutient la production de 12 000 tonnes de biométhane réinjecté dans le réseau européen via le système de garanties d’origine, et propose à ses clients une offre inédite permettant de réduire d’au moins 67% (well to wake) le bilan carbone du transport maritime.

Solidement engagé dans la protection de l’environnement et la transition énergétique du transport maritime et de la logistique, le Groupe CMA CGM poursuit ses actions en faveur de la préservation de la planète.

