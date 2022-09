Journées Européennes du Patrimoine : la CCIAMP ouvre ses portes

Accueil > Aix Marseille > Economie > Journées Européennes du Patrimoine : la CCIAMP ouvre ses (...)

La 39e édition des Journées Européennes du Patrimoine, dont le thème est « Le Patrimoine durable », se tiendra les samedi 17 et dimanche 18 septembre. Pour l’occasion, la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence, plus ancienne Chambre de Commerce du monde créée en 1599, invite le grand public sur deux sites au patrimoine exceptionnel : le Port de l’Anse de la Réserve, pour lequel elle est délégataire de service public, et le Palais de la Bourse, siège de l’institution inauguré en 1860.

A la découverte du Port de l’Anse de la Réserve le samedi 17 septembre



Niché à l’entrée du Vieux-Port de Marseille au pied du Fort Saint-Nicolas, le Port de l’Anse de la Réserve fait partie du patrimoine marseillais. Son histoire s’inscrit dans celle de la ville de Marseille. Pêche, exploitation du bois flotté, réparation navale, restauration, sports, activités nautiques…, ce lieu préservé a accueilli différentes activités et populations au fil des siècles.

L’histoire de cette petite baie peu profonde est lointaine. Riche en poissons de roche, des textes du XVIIe siècle attestent qu’elle fut le terrain de prédilection des pêcheurs aux premières traces d’activités humaines organisées et commerciales. Le port de l’Anse de la Réserve est de plus un lieu de vie qui a toujours attiré les Marseillais.

Le port accueille le public de 10h à 17h le samedi 17 septembre et propose aux visiteurs différentes activités (inscription sur place) :

• Atelier dessin guidé : 10h-13h / 14-17h (d’une durée d’une heure).

• A la découverte des scouts marins : 10h-12h30 / 14h-17h.

• Métiers d’art et du nautisme : 10h-12h30 / 14h-17h.

• Traversée en barquette marseillaise : Anse de la Réserve/Mucem/Chantier Borg.

• Atelier de matelotage en plein air : 10h-12h30 / 14h-17h (d’une durée de 20 minutes).

• Découverte des bijoux Sauvage, qui dépolluent la Méditerranée : 10h-12h30 / 14h-17h.

Port anse de la Réserve : 34, Boulevard Charles Livon - 13007 Marseille

Le Palais de la Bourse se dévoile le dimanche 18 septembre

Palais de la Bourse @cciamp

Siège de la toute première Chambre de Commerce du monde, le Palais de la Bourse est un bâtiment emblématique de Marseille datant du Second Empire, dont le travail de décoration témoigne des missions de la Chambre, de ses relations avec les ports et pays du monde et de l’histoire de Marseille. Les visiteurs seront invités à déambuler dans le Grand Hall et à admirer les proportions du bâtiment construit par l’architecte Pascal-Xavier Coste et inauguré en 1860.

Le grand escalier abritant une sélection de portraits des présidents de l’institution les mènera au premier étage où ils pourront circuler sur la galerie pour mieux admirer les sculptures du plafond et découvrir le Salon d’Honneur, lieu de réception orné d’une cheminée monumentale.

Des visites guidées commentées sont aussi proposées de 9h à 10h (avant l’ouverture au public) et de 15h à 16h sur inscription à patrimoine-culturel@cciamp.com. Places limitées, confirmation des inscriptions uniquement par retour de mail.