Journées européennes du patrimoine : Marseille met son histoire et le matrimoine à l’honneur

Les 17 et 18 septembre, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine sur le thème national du “Patrimoine durable”, la ville de Marseille invite le public à visiter les monuments et musées, à écouter les anecdotes et à dénicher les trésors de la cité phocéenne.Grande nouveauté : la Cathédrale de la Major, fermée depuis les années 1980 lors des JEP, sera exceptionnellement ouverte au public.



Marseille inscrit ces journées dans le thème national du "Patrimoine durable" avec de nombreuses initiatives en la matière : visites d’éco-lieux, actions de dépollution du littoral, démonstrations artistiques dans les parcs et jardins... Autant d’occasions pour les Marseillaises et les Marseillais de participer à la découverte et à la préservation du patrimoine culturel, matériel et immatériel, dans toute sa diversité.

Pour cette édition 2022, la municipalité honore également la mémoire des femmes et propose des visites dédiées au matrimoine. Souvent oubliées au gré des accidents de l’histoire, Maria Borrély, Thérèse Caval, Gaby Deslys, Marie Oddo, ces femmes marseillaises et d’autres encore ont marqué l’Histoire de Marseille. De nombreuses manifestations sont organisées pour permettre aux visiteurs de découvrir, ou de redécouvrir, leur engagement et leur héritage.

Coups de cœur du programme

● La Vieille Major

Samedi 17 septembre de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Dimanche 18 septembre de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Cathédrale La Major, Place de la Major (2e arr.) - Inscription obligatoire - places limitées. Des visites guidées sont organisées à l’occasion de son ouverture exceptionnelle. La Vieille Major était fermée au public depuis la fin des années 1980. Jouxtant discrètement la Major, l’église de la Vieille Major est l’ancienne cathédrale de Marseille. Elle a été édifiée à partir du XIIe siècle à l’emplacement d’une première église datant du Ve siècle.

● La Citadelle de Marseille et Acta Vista

Samedi 17 septembre de 10h à 19h et dimanche 18 septembre de 10h à 17h

Fort d’Entrecasteaux, entrée au 1 boulevard Charles Livon (7e arr.) - RDV en haut de la Montée du Souvenir Français. Visite du Fort d’Entrecasteaux, la partie haute du Fort Saint-Nicolas, classé monument historique depuis 1969, et site emblématique marseillais fermé au public depuis sa création en 1660.

● Visite de l’Hôtel de Ville

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 17h (dernière admission 16h30) - RDV à l’entrée sous la galerie couverte de l’Hôtel de Ville, rue de la Loge (2e arr.) Sans inscription. Visites du pavillon de l’Hôtel de Ville et de l’Espace Villeneuve Bargemon, bel exemple d’architecture du XXIe siècle. La Maison Diamantée et sa magnifique cage d’escaliers seront également ouvertes au public.

● Cathédrale Sainte-Marie Majeure

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 18h30 - Dimanche 18 septembre à 16h : visite guidée de la Cathédrale Sainte-Marie Majeure Par le Père Bernard Dullier (Oblat de Marie Immaculée) - Visite historique, visite libre

Cathédrale de la Major, Place de la Major (2e arr.)

Aussi appelée "La Major"par les Marseillais, la Cathédrale Sainte-Marie-Majeure est la seule cathédrale édifiée au XIXe siècle. Après 200 ans sans aucune construction de cathédrales, ce chantier était donc tout aussi novateur que celui d’une gare. La première pierre de La Major est posée le 26 septembre 1852 par Louis-Napoléon Bonaparte, sur les plans de Léon Vaudoyer. Elle est considérée comme l’une des plus grandes cathédrales bâties dans le pays depuis le Moyen Âge.

● Récital de compositrices à l’Opéra de Marseille

Dimanche 18 septembre à 17 heures - Opéra de Marseille - 2, rue Molière (1er arr.). Dans la limite des places disponibles - Quatre artistes féminines du Chœur de l’Opéra chantent « La Voix dans tous ses états ». Programme : Œuvres de Clara Schumann (Lieder), Augusta Holmes (extraits du cycle Contes de Fées), Isabelle Aboulker, Mel Bonis.... Artistes : Émilie Bernou, Eléna Le Fur, Alina Synelnykova, Christine Tumbarello, et Astrid Marc (pianiste).

Visites du "patrimoine durable" marseillais

● Portes ouvertes de la Cité des Arts de la rue

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 18h (dernière admission à 17h30) - La Cité des arts de la rue, 225 avenue Ibrahim Ali (15e arr.) L’ancienne savonnerie l’Abeille est devenue pôle de création en espace public. A cette occasion, des Installations artistiques, expositions, ouverture d’ateliers, visites commentées sont prévus.

● Découverte du quartier de Belsunce

Dimanche 18 septembre à 14h30 et lecture de contes à 16h - RDV devant la bibliothèque Alcazar/BMVR, 58 Cr Belsunce (1er arr.) - Inscription obligatoire - places limitées. Découverte du quartier Belsunce et des initiatives durables avec l’ACAM Belsunce en collaboration avec Solidaire BTP et Afriki Djigui Théâtri.

● Découverte du parc des 7 collines (parc de la Buzine)

Samedi 17 septembre à 14h30 - RDV arrêt du bus 51, 56 traverse de la Buzine (en face du Château) (11e arr.) - Inscription obligatoire - places limitées - Visite d’un "écojardin" labellisé au pied des collines de Pagnol.

● Découverte de l’archipel du Frioul

Samedi 17 septembre à 10h et à 14h30 - Dimanche 18 septembre à 10h et 14h30- RDV à la sortie du quai sur le Frioul (quai d’arrivée) - Transport à la charge du visiteur. Inscription obligatoire - places limitées -Les visiteurs sont invités à participer à un circuit pédestre à la découverte du Frioul, dont la biodiversité exceptionnelle et précieuse doit être préservée.

Visites du matrimoine marseillais

● Visite guidée : Femmes célèbres à Marseille

Dimanche 18 septembre à 14h30 - RDV devant l’Office Métropolitain de Tourisme et des Congrès (1er arr.) -Inscription obligatoire - places limitées. Parcours guidé à la découverte des femmes célèbres qui ont marqué l’histoire de Marseille.

● Palais Longchamp - Musée des Beaux-Arts - Collections - Boulevard Philippon (4e arr.) - Le musée met à l’honneur les femmes peintres : Lavinia Fontana, Françoise Duparc... au sein de ses collections.

● Visite guidée au parc Pastré : Lily Pastré, mécène au grand cœur - Dimanche 18 septembre une seule visite à 10h30 - RDV devant les grilles du Parc Pastré, av de Montredon (8e arr.) - Inscription obligatoire - places limitées. Découverte d’un parcours d’une femme engagée et d’une famille à travers la visite guidée du parc Pastré.

Programme complet : ICI