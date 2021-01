Accueil > Ailleurs > Société > Jours fériés : les longs ponts seront rares en 2021

Voici l’une des premières mauvaises nouvelles de cette année 2021. Le calendrier de ce millésime n’est pas des plus cléments, il est en effet avare en longs ponts, viaducs, week-ends prolongés et autres...

Des ponts qui ressemblent à des viaducs ne seront pas d’actualité en cette année 2021 © Hagay Sobol

Comptablement, rien ne change et les Français vont une nouvelle fois bénéficier de 11 jours fériés. Jusque-là, rien qui puisse mettre les travailleurs d’humeur maussade. Là où tout se complique, c’est que 5 de ces précieux jours tombent en plein week-end. C’est donc là que tout se corse. En regardant d’un peu plus près, on note que les très appréciés 1er et 8 mai, seront finalement un samedi ! De même, en 2021, l’Assomption est un dimanche. Il faudra donc attendre la fin de l’année et les 25 décembre et 1e janvier pour bénéficier d’un repos salvateur. Là encore, fausse joie, puisque nous parlons de deux samedis.

Des jours de repos précieux à poser dès maintenant

Reste donc à être ingénieux pour espérer se mettre les doigts de pied en éventail. Par le truchement des RTT et jours de repos, il sera possible de rallonger trois week-end en 2021. Automatiquement, il ne sera pas nécessaire de se rendre au travail le lundi de Pâques (5 avril), le lundi de Pentecôte (24 mai) et celui de la Toussaint (1er novembre). Ensuite, il s’agit de marquer d’une croix rouge le vendredi 14 mai ou le vendredi 12 novembre. Avec le jeudi de l’ascension du 13 mai ou l’armistice qui tombe un jeudi, il sera donc envisageable de souffler un peu. Enfin, avec deux jours sacrifiés, avant ou après le mercredi du 14 juillet, il sera alors possible de « farniente » durant 5 jours. Miracle ! Vous l’aurez compris, les experts du week-end à rallonge vont devoir être inventifs pour trouver des bonnes excuses et grappiller çà et là un jour de repos supplémentaire.

