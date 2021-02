L’AMU et la Délégation Ministérielle pour l’Intelligence Artificielle s’engagent pour 3 ans de collaboration

Accueil > Aix Marseille > Tech > L’AMU et la Délégation Ministérielle pour l’Intelligence Artificielle s’engagent (...)

Aix-Marseille Université (AMU) et la Délégation Ministérielle pour l’Intelligence Artificielle (DMIA) viennent d’annoncer une collaboration sur trois ans (2021-2023) pour le développement régional dans le champ de l’intelligence artificielle. Un projet d’accord signé le 12 février en présence d’Éric Berton, président d’AMU, Romain Laffont, vice-président partenariat avec le monde socio-économique et directeur de Polytech Marseille, Ludovic Escoubas, directeur du programme doctoral « Défense et Sécurité intérieure » d’AMU et Jean-Martin Jaspers, préfet DMIA.

© techsnooper

Les éléments de cette collaboration portent sur :

La création d’un nouveau master universitaire permettant de renforcer la formation des cadres en IA destinés aux services de sécurité de l’État, des entreprises, des collectivités locales ou de la sécurité privée.

La réalisation d’une étude commune sur la vision stratégique de l’IA et les industries de sécurité.

L’intégration de cadres et collaborateurs du Ministère de l’Intérieur français parmi les formateurs en IA d’Aix-Marseille Université.

L’organisation de colloques et séminaires afin d’échanger expertises, expériences, jeux de données, de procédures de test, lutte contre les biais etc.

Œuvrer à une meilleure intégration des demandeurs d’emplois dans des administrations, des collectivités locales, des entreprises de sécurité sur des nouveaux métiers de l’IA.

Développer les échanges d’informations sur l’Intelligence artificielle en Afrique et en Asie.

Développement de l’intelligence artificielle au sein du monde universitaire

Cette coopération vise un changement majeur en faveur du développement de l’intelligence artificielle au sein du monde universitaire, désignant le site d’Aix-Marseille comme acteur stratégique. Aix-Marseille Université est l’une des premières universités en France à ouvrir une telle collaboration stratégique nationale. Le positionnement français dans le domaine de l’enseignement, de la data analyse et la sécurité sur l’arc méditerranéen ouvrira la voie à d’autres partenariats universitaires.

Dominique GONOD #techsnooper