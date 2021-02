Accueil > Méditerranée > Rive Nord > L’Afpa mise sur l’apprentissage pour accompagner les sociétés corses

Pour l’Afpa, accompagner les demandeurs d’emploi, former les salariés des entreprises est une mission quotidienne partagée avec la Collectivité de Corse et l’État. Plus loin, depuis deux ans, l’institution s’est tournée vers le domaine de l’apprentissage. Une évolution logique au regard de la complémentarité avec l’enseignement théorique. D’autant que l’Afpa s’appuie sur la loi « avenir professionnel ».