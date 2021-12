L’Afrique et la Provence unis autour de l’innovation et la croissance économique

Accueil > Ailleurs > Afrique > L’Afrique et la Provence unis autour de l’innovation et la croissance (...)

Jeunesse, créativité, enthousiasme, voici trois points communs qui rapprochent la Provence et l’Afrique d’aujourd’hui. Des deux côtés de la Méditerranée, les talents se rencontrent et collaborent donnant un nouveau souffle aux relations économiques. Une nouvelle génération d’entrepreneurs africains s’implante sur la Métropole Aix-Marseille-Provence. Un réseau de partenaires s’est constitué au fur et à mesure des années pour accompagner ces talents. Récemment six entrepreneurs ont choisi de s’établir sur le territoire avec l’aide de Provence Promotion. Leur objectif étant de poursuivre leur développement en Afrique et conquérir de nouveaux marchés européens depuis la Provence.

En 5 ans, 17% des entreprises d’origine africaine qui se sont implantées en France ont choisi les Bouches-du-Rhône. Une attractivité naturelle due à la proximité géographique et des valeurs partagées encouragée par les collectivités et les acteurs locaux. Véritable place forte consulaire et diplomatique au service de la coopération euro-africaine, Aix-Marseille se révèle être l’hôte de nombreuses initiatives pour stimuler les partenariats entre la Provence et l’Afrique.

Le sommet des leaders de la Tech Afrique-Europe, Emerging Valley, organisé depuis 4 ans sur le territoire en est une belle illustration. Plus de 200 start-up, 72 speakers et 2 300 participants originaires de 50 pays différents ont participé à cette édition 2021 dont Provence Promotion est partenaire pour débattre autour de projets de grands enjeux de société (climat, durabilité, économie de partage, préservation de la nature...)

« Le territoire ne cesse d’intensifier ses relations avec la communauté africaine d’entrepreneurs en particulier sur le terrain de l’innovation », explique Provence Promotion qui y travaille avec un réseau d’incubateurs et d’accélérateurs (Technopôle de l’Arbois, Accélérateur M, Marseille Innovation, Zebox, Obratori…), adossé à des accélérateurs africains comme Connect’Innov, structure d’accompagnement 100% HealthTech créée récemment en Tunisie. La dernière mission organisée par RisingSUD à laquelle Provence Promotion a participé a eu lieu en octobre 2021 au Maroc aux côtés de la CCI Aix-Marseille-Provence qui cultive de longue date des relations avec ce pays.

Startups et PME africaines assurent leur développement depuis la Provence

Venues du Bénin, du Congo, du Maroc, de Tunisie et d’Algérie, six start-up ont ancré récemment leurs activités sur le territoire avec l’aide de Provence Promotion dans les domaines du numérique, de la logistique, de la santé ou de l’art de vivre.

« Entre Nantes, Rouen, Le Havre ou Marseille, j’ai choisi d’être à proximité de mes marchés pour développer des liaisons entre l’Afrique subsaharienne, le Maghreb et l’Europe », explique Driss Jabar, fondateur et PDG de Cloudfret, plateforme digitale connectant chargeurs et transporteurs accélérée à Zebox. Les liaisons avec l’Afrique proposées par le Port de Marseille-Fos et l’aéroport Marseille Provence constituent des tremplins pour les échanges entre les deux rives.

Pour Mahmoud Belghith, fondateur de la start-up tunisienne Smartbox Industry Marseille, spécialiste de la construction à partir de containers maritimes recyclés qui a bénéficié de l’accompagnement de l’accélérateur M, Marseille est l’emplacement stratégique pour coordonner l’ensemble dans ses activités en France et en Afrique. « Avec le port, nous bénéficions d’avantages en termes de logistique. Nous pouvons également évoluer dans un environnement favorable pour nos futurs recrutements et nos partenariats », explique cet entrepreneur qui a levé 100k€ en juin 2021 sur la plateforme We Do Good.

Parmi les autres start-up venues s’installer sur territoire se trouvent :

Goubba, plateforme d’agrégation de coupons et codes promotionnels en Algérie qui remporte un franc succès et ambitionne de conquérir les utilisateurs français.

Upmyco, société de conseils aux entreprises créée par un entrepreneur français de retour du Benin.

Katomi, qui a mis en place une solution dans le cloud pour le stockage des données médicales de façon intuitive et sécurisée.

Ingenio, une entreprise telecom congolaise fondée par un entrepreneur libanais qui a décidé de s’implanter à Marseille pour ouvrir son centre de décision internationale, couplée à une centrale d’achat et une cellule talent.

Des effets positifs d’entraînements pour les talents africains

Largement ouverte sur la Méditerranée, Aix-Marseille-Provence accueille chaque année près de 5 000 étudiants venus d’Afrique formés au sein d’Aix Marseille Université (AMU), l’AFD, l’IRD, l’Avitem, du Grand Port Maritime de Marseille et des écoles de la CCI Aix-Marseille-Provence. Cette dernière est notamment à l’initiative de la naissance sur le territoire il y a 4 ans, de la communauté d’entrepreneurs Africalink- qui fédère 167 entreprises dont 35% de PME africaines. Dans son sillage, l’ouverture d’une maison de l’Afrique, Afric’Agora, est en projet.

Des concours tels que Med’Innovant Africa de l’EPA Euroméditerranée ou des programmes comme ceux d’Anima Investment Network ou du Social and Inclusive Business Camp de l’Agence Française de Développement mettent en lumière des projets qui unissent avec succès l’Afrique et la Provence.

Provence Promotion