L’Agglomération Cannes Lérins lance Le Troc de Lérins, un site de petites annonces géolocalisées

« Échanger et troquer les objets du quotidien que nous n’utilisons plus est un geste triplement vertueux : économique, écologique et civique. Je sais pouvoir compter sur l’implication de tous car, en matière de protection environnementale, chacun de nous est coresponsable et coproducteur de l’avenir des générations futures » explique David Lisnard, président de l’Agglomération Cannes Lérins et maire de Cannes. Le service est entièrement gratuit et l’utilisation très simple. Il suffit de créer un compte sur letrocdelerins.fr puis de renseigner une adresse postale pour accéder à la consultation ou au dépôt d’annonces. Dans le cas d’une vente, les prix sont plafonnés à 50 € maximum pour favoriser le don. Les usagers intéressés prennent contact avec le propriétaire du bien pour convenir du don ou de l’achat qui sera effectué en mains propres. Avec le site Le Troc de Lérins, il est possible de repérer les bonnes affaires au plus près de chez soi, grâce à la géolocalisation : les annonces apparaissent prioritairement selon la distance qui sépare l’annonceur d’un produit de celui qui en fait la recherche. En se basant sur l’hyper-proximité, le site fournit un service local qui favorise le lien entre voisins et rapproche les habitants du territoire. Les échanges de proximité limitent également les déplacements et donc la pollution.

Réemployer 13 000 tonnes de déchets

Pour la création de cette plateforme, l’Agglomération Cannes Lérins s’est associée à la startup de Dunkerque Eco-Mairie afin de proposer aux habitants un nouveau levier de réduction des déchets extra-ménagers, c’est-à-dire des déchets qui ne peuvent être collectés par le service classique (mobilier, objets de décoration, appareils électriques et électroniques etc.). Le troc de Lérins s’inscrit ainsi dans une démarche environnementale forte en incitant au réemploi des produits pour permettre la réduction du traitement des déchets. Bricolage, jardinage, jeux, vêtements, multimédia, mobilier ou encore électroménager peuvent y être donnés, mis en vente et achetés. En 2019, se sont 13 052 tonnes de déchets extra-ménagers qui ont été jetés -via la collecte des encombrants ou sur les 3 déchèteries du territoire- et qui auraient en partie pu être réintégrées dans ce circuit de réemploi. Pour l’Agglomération Cannes Lérins, Le Troc de Lérins est ainsi un outil collaboratif triplement vertueux car il permet d’agir contre la prolifération des encombrants encore utilisables, de lutter contre le dépôt systématique en déchèterie d’objets en bon état, de réduire le coût de collecte et du traitement et donc, de faire des économies.

