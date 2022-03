Accueil > Ailleurs > Politique > L’Appel du Sud pour l’Ukraine : "Pour une solidarité jaune et bleue des (...)

A l’occasion du Sommet européen des Régions et des Villes qui se déroule à Marseille, Renaud Muselier, président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, président délégué de Régions de France et Apostolos Tzitzikostas, président du Comité européen des Régions, ont, dans une déclaration commune, apporté leur soutien à l’Ukraine dans un appel du Sud.

Le drapeau ukrainien tenu par Renaud Muselier et Apostolos Tzitzikostas ©SERV

« Nous représentons 242 régions d’Europe et près de 80 000 territoires répartis sur tout le territoire de l’Union européenne. Au moment où la guerre fait rage sur le continent européen, notre devoir est de condamner collectivement l’agression russe, et agir en faveur des citoyens victimes de ce conflit. Au moment où l’Union européenne se montre digne de sa vocation, en affichant une fermeté totale vis-à-vis de l’agresseur, et un humanisme absolu vis-à-vis des populations agressées, les territoires de toute l’Europe doivent apporter leur contribution.

Cet Appel du Sud pour l’Ukraine, que nous lançons ensemble depuis la capitale de la Région Provence Alpes-Côte d’Azur, est un appel à l’engagement de toutes les collectivités d’Union européenne en faveur du peuple ukrainien.

Cet Appel du Sud pour l’Ukraine nous engage à une solidarité jaune et bleue, couleurs communes des drapeaux européens et ukrainiens. En temps de paix, les régions européennes font la force de notre continent. En temps de guerre à nos

portes, notre engagement s’affirme clairement.

Dès aujourd’hui, le Comité européen des Régions centralisera les initiatives humanitaires prises par toutes ses régions en faveur de l’organisation non-gouvernementale Acted. Cinquième ONG européenne, parmi les plus présentes sur le territoire ukrainien comme à ses frontières, cette structure va engager trois grands projets d’urgence pour venir en aide au peuple ukrainien, aux réfugiés comme aux déplacés qui resteront sur le territoire ukrainien. 1 million de femmes, d’hommes et d’enfants ont déjà fait ce choix terrible.

Les meilleurs experts sur le terrain en attendent plus de 4 millions. Notre action peut être décisive. Cette initiative doit permettre de récolter plus de 20M€ pour 3 projets essentiels :

• Un hub humanitaire à Varsovie, couvrant la zone frontalière entre Ukraine et Pologne sur 160 kilomètres de rayon d’action.

• Des bureaux d’action humanitaire en Moldavie et en Roumanie, autres zones frontalières sensibles.

• Un programme d’aide sur le terrain en Ukraine, à Kyiv, pour aider les populations ukrainiennes restées sur place face aux probables pénuries et famines à venir, quelle que soit l’issue de la guerre.

Les Régions de France et leur présidente Carole Delga ont également lancé une initiative qui permettra de contribuer à cette collecte de dimension européenne, et ont déjà mobilisé 2 M€ dans le cadre du fonds Faceco, en lien direct avec l’État français. Partout en Europe, par tous les canaux, nous nous engageons à relayer cet appel pour obtenir de chaque territoire d’Europe un engagement humanitaire à la hauteur de ses moyens.

Au peuple d’Ukraine, nous disons que les régions d’Europe seront à la hauteur de votre courage. Nous sommes à vos côtés : il est temps de vous le démontrer par les actes ! ».

