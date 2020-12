L’Art Rue Tunis. Musique : Embarquement pour un voyage sonore avec Electroniq Maqams

Accueil > Méditerranée > Rive Sud > L’Art Rue Tunis. Musique : Embarquement pour un voyage sonore (...)

DJ et producteur tunisien, Aly Mrabet explore, collecte et cartographie les sons de la médina de Tunis depuis octobre dernier pour nous embarquer pour un voyage sonore dans le cadre de sa résidence Electroniq Maqams à L’Art Rue .

Aly Mrabet explore, collecte et cartographie les sons de la médina de Tunis (Photo capture d’écran)

Marqué par les sonorités de la médina de Tunis, sa poétique urbaine, ses machines bruyantes, ses pas divers et ses chanteurs spontanés, l’artiste nous propose un voyage sonore interactif mêlant petites histoires du quotidien aux grands drames et aux tumultueuses joies des habitants du quartier. Il compose ainsi les débuts d’une mémoire collective sonore négligée. Témoin d’une ville en pleine mutation, ce projet de mémoire subjective propose un documentaire audio interactif qui plonge le visiteur dans la cité d’aujourd’hui. Depuis ce dimanche 20 décembre, baladez-vous sur electroniqmaqams.com, suivez les map Markers et plongez dans un ensemble de témoignages et d’atmosphères sonores repérant la ville telle quelle.

Voyage sonore avec Electroniq Maqams

علي مرابط مصمم موسيقى و منتج تونسي، إنطلق في رحلة البحث عن أصوات المدينة العتيقة – مدينة طفولته- منذ أكتوبر 2020.

تأثر علي مرابط بإيقاعات المدينة و شاعرية معمارها و ضجيج آلاتها و تعدد خطواتها و عفوية أغانيها و يقترح علينا رحلة صوتية تفاعلية تمزج بين القصص اليومية الصغيرة و المصائب الكبرى و السعادة الصاخبة لسكان المدينة ليؤلف لبدايات ذاكرة صوتية لطالما كانت مهملة.

يروي هذا المشروع الذاكرة الذاتية لمدينة تشهد تغير مستمر عبر خمسة أفلام صوتية تفاعلية تغمر المشاهد في مدينة اليوم.

ندعوكم الى اكتشاف المنصة الرقمية، إتباع علامات الخريطة والانغماس في مجموعة من الشهادات والأجواء الصوتية التي تعكس واقع المدينة.

Plus d’info : lartrue.com