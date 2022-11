Accueil > Provence > Economie > L’ESS Sud entend être un acteur majeur de la transition écologique

3e conférence régionale de l’ESS le 5 juillet 2022 à l’Hôtel de région à Marseille. Anne-Claire Bel est l’animatrice de l’atelier "l’ESS, outil d’inclusion et de lien social au service des territoires les plus fragiles " © S. Reynaud/CRESS

La récente signature du premier protocole d’expérimentation entre l’Etat et la Région Sud, dans le domaine de la planification écologique donne le ton. Le président de la Chambre régionale des entreprises de l’Économie sociale et solidaire (Cress) Provence-Alpes-Côte d’Azur, Denis Philippe, s’y est également engagé en désignant sa vice-présidente déléguée à la transition écologique Anne-Claire Bel. Son ambition : « Faire que les entreprises de l’ESS soient en première place sur les enjeux de transition écologique en Provence-Alpes-Côte d’Azur. »

L’ESS, un atout pour la transition écologique ?

C’est en assemblée générale de juin dernier qu’Anne-Claire Bel a été élue en tant que vice-présidente déléguée pour porter le sujet de la transition écologique. Elle entend faire de cette thématique ambitieuse, en lien avec le bâtiment, un travail accompli en partenariat avec les entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS) qui travaillent déjà avec efficacité sur ces sujets. Selon l’étude "Les Français et l’Économie Solidaire" menée par ViaVoice pour le groupe Vyv, publiée ce 22 novembre : 63% d’entre eux pensent que l’ESS peut jouer un rôle d’accompagnement dans la transition écologique. « Tout le mérite en revient aux structures de l’ESS que j’ai déjà rencontrées, à nos échanges, à ce que nous souhaitons construire et à notre vision partagée du rôle que doit jouer l’ESS dans la transition écologique, notamment dans le secteur du bâtiment », a déclaré Anne-Claire Bel.

La rédaction

L’ESS aux États Généraux du Logement La Ville de Marseille organise depuis ce lundi 28 novembre et ce mardi 29 novembre encore ses premiers États généraux du logement. Deux jours de colloque où l’ensemble des problématiques de l’habitat sont passées au crible par des élus, experts, praticiens de l’aménagement urbain et de l’immobilier et associations. Anne-Claire Bel participe à ses travaux notamment sur l’atelier « Ville et transition écologique » pour représenter les entreprises de l’ESS, aux côtés de représentants de l’État, de la Métropole Provence-Aix-Marseille et de la ville de Marseille.