L’État se mobilise pour favoriser l’accès pour tous à une alimentation plus saine et plus locale

Le Plan de relance soutient le développement de projets locaux permettant l’accès pour des populations isolées ou modestes à des produits frais et de qualité. Une enveloppe de 30M€ est mobilisée à l’échelle nationale pour soutenir les initiatives des acteurs de la société civile et de l’économie sociale et solidaire, engagés dans l’accès à une meilleure alimentation pour les personnes qui en sont éloignées. Parmi ces initiatives, le développement de paniers d’alimentation (élaboration et distribution), la création de magasins de producteurs dans des zones isolées, ou encore l’organisation de marchés solidaires.