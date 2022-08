Accueil > Art de vivre > Bons plans > L’Été Marseillais. Programmation du mois d’août

Pendant tout ce mois d’août, des activités diverses sont proposées aux Marseillaises, Marseillais et touristes. Outre la piétonnisation du Vieux-Port qui se poursuit, les horaires des parcs et des plages sont toujours étendus, les centres sociaux demeurent ouverts jusqu’en septembre, et les piscines municipales restent gratuites pour toutes et tous jusqu’au 15 août, et jusqu’à 12 ans toute l’année. De plus, le festival Hip Hop non-stop initié par la Ville et plusieurs mairies de secteur proposera des concerts, des performances de danse, des rencontres ainsi que des ateliers, destinés à faire rayonner la culture hip-hop.

(Photo Hagay Sobol)

Le Vieux-Port, cœur névralgique de l’été marseillais

Piétonnisation du Vieux-Port jusqu’au 28 août

Le Quai du Port, aménagé de chaises longues, de verdure et de brumisateurs, invite à profiter de ses espaces de fraîcheur, de détente et de loisirs, durant toute la saison estivale.

Week-ends bien-être - place Bargemon (2e) de 9h à 11h, jusqu’au 28 août

Activités sportives de bien-être (pilates, fitness doux, tai chi, qi gong, zumba, gym suédoise). Capacité de 100 personnes par séance.

Inscription sur coaching.marseille.fr.

Village éco-citoyen - place Bargemon (2e) jusqu’au 26 août

Ateliers thématiques sur l’environnement et la transition écologique.

Piste d’éducation routière - place Bargemon (2e)

Des supports ludiques sont proposés afin de sensibiliser les enfants aux dangers de la route. C’est aussi une occasion de sensibiliser le public au transport durable et à la mobilité douce.

Compétition e-sport, finale le 12 août à la place Bargemon

Les événements culturels de l’été marseillais :

Ciné plein-air

Les Musées de Marseille avec Écrans du Sud organisent des séances de ciné plein-air tout au long de l’été. Séances sans réservation dans la limite des places disponibles - projections à la tombée de la nuit.

19 août : Kill Bill de Quentin Tarantino, 2003 - Château Borély, cour (8e)

20 août : Little Miss Sunshine de Jonathan Dayton et Valérie Faris, 2006 - Château Borély, cour (8e)

26 août à 19h30

Ciné-débat en plein air organisé par le Théâtre de l’œuvre. Les participants débattront au sujet d’un film sélectionné parmi une liste fournie par le Centre National du Cinéma.

22, 23 et 24 août

Séances de ciné plein-air par Écrans du Sud - Parc Longchamp (4e)

22 août à 22heures

« Au Soleil de Marseille » de Pierre-Jean Ducis - Palais du Pharo (7e)

23 août à 22 heures

« Taxi » de Gérard Pirès - Palais du Pharo (7e)

24 août à 22 heures

« Massilia Sound System » de Christian Philibert Palais du Pharo (7e)

26 août

Grand karaoké et pique-nique - Lieu surprise

Accès gratuit aux musées

La Ville de Marseille a décidé de rendre gratuit l’accès à toutes les collections permanentes des musées municipaux ainsi que le 1er jour d’ouverture des expositions temporaires pour que tout le monde puisse en profiter.

Dans les parcs et jardins

Parc de la Porte d’Aix

jusqu’au 15 septembre le mardi et le jeudi de 17h30 à 21heures

Jardin partagé

Minots de Saint-Charles : activités jardinage dans le jardin partagé "la Terre Happy du Racati" Inscription au 06 32 15 39 10.

Jusqu’au 15 septembre les samedis et lundis de 16h30 à 21heures

Multi-activités

Familles en action : animations en direction des adolescents.

Mini basket avec panier mobile,

Initiation sportive (tir à l’arc en ventouse, ultimate, escrime)

Chasse au trésor,

Ateliers de travaux manuels,

Mini ping-pong,

Jeux de société,

Jeux en bois.

Lecture

Par les ACELEM

Tous les vendredis jusqu’au 26 août de 17 heures à 20 heures - Activités autour de la lecture + installation d’une bibliothèque mobile “Idea Box”.

Visites guidées

Mardi 16 août à 9h30

Jeudi 25 août à 18 heures

Visites guidées de 1h30 présentant l’opération de rénovation des quartiers Saint-Charles et Porte d’Aix, conduite par Euromed, l’historique de la colline Saint-Charles et son inscription de longue date dans l’histoire de Marseille. Présentation du projet du parc et de son aménagement paysager.

Couvent Levat (3e)

Jusqu’au 28 août

Apéritifs, concerts, pique-niques organisés par l’association Juxtapoz.

Des équipements municipaux ouverts au public jusqu’en soirée

Parcs et jardins ouverts jusqu’à 21 heures

Les parcs publics étendent leurs horaires d’ouverture de 7h à 21h (sauf Parc Borély de 6h à 21h) pour permettre aux Marseillais de profiter des espaces verts de la ville en soirée.

Tous les parcs sont à retrouver sur marseille.fr

Plages

La Plage des Catalans sera ouverte de 7h à 22h en semaine et du samedi 7h au dimanche 22h.

La liste des 21 plages est à retrouver sur marseille.fr

Jusqu’au 26 août

Activités nautiques à Corbières

La base de Corbières propose chaque été "port en Famille", des activités nautiques et aquatiques de découverte.

Stages du lundi au vendredi (sauf jour férié) en demi-journée. A partir de 7 ans, inscriptions sur place dès 9h le jour-même.

Base nautique de Corbières (16e)

Jusqu’au 2 octobre

Visite du Hublot à la plage Borély (8e) - Lieu écocitoyen de préservation et de découverte du milieu marin.

Équipements sportifs de 10h à 21h

2/3e arrondissements

Stade Charpentier : jusqu’au 15 août de 10h à 17h30

Plateau Ruffi : jusqu’au 27 août de 10h à 21h

4/5e arrondissements

Plateau Vallier : jusqu’au 27 août de 10h à 21h

Piste athlétisme Vallier : jusqu’au 27 août de 10h à 21h

Stade de foot : jusqu’au 27 août de 10h à 21h (à partir du 15 août de 10h à 18h, en

dehors des stages et entraînements de foot)

6/8e arrondissements

Plateau Jean Bouin : jusqu’au 27 août de 10h à 21h

Piste athlétisme : jusqu’au 27 août de 10h à 21h

Stade de foot : jusqu’au 27 août de 10h à 21h (à partir du 15 août de 10h à 18h, en

dehors des stages et entraînements de foot)

9/10e arrondissements

Plateau Saint-Tronc Didier : jusqu’au 27 août de 10h à 21h (à partir du 15 août de 10h à 18h, en dehors des stages et entraînements de foot)

Stade de foot synthétique et stabilisé : jusqu’au 27 août de 10h à 21h

11/12e arrondissements

Plateau La Pomme : jusqu’au 27 août de 10h à 21h

Plateau Bois-Luzy : jusqu’au 27 août de 10h à 21h

13/14e arrondissements

Plateau Luchesi : jusqu’au 27 août de 10h à 21h

Piste d’athlétisme Luchesi : jusqu’au 27 août de 10h à 21h

Stade Luchesi : jusqu’au 27 août de 10h à 21h (à partir du 15 août de 10h à 18h, en

dehors des stages et entraînements de foot)

15/16e arrondissements

Plateau Vernazza : jusqu’au 27 août de 10h à 21h

Stade Vernazza : jusqu’au 27 août de 10h à 21h (à partir du 15 août de 10h à 18h, en dehors des stages et entraînements de foot)

Stade de la Spat : jusqu’au 27 août de 10h à 21h

L’été marseillais dans les mairies de secteur

Mairie 1 -7

Du 22 juin au 17 septembre -

Avant le soir

Cet événement, initié par la mairie des 1-7 de Marseille et organisé par la compagnie

Didascalies and co, propose 38 représentations de musique et théâtre avant 18h30 dans les parcs du secteur.

Toute la programmation à retrouver sur didascaliesandco.fr

Le 13 août et du 24 au 28 août à 19h30

Festival Hip Hop non-stop #2, au Théâtre Sylvain, au Panier, à la Plaine...

Hip Hop non-stop est un programme initié par la Ville de Marseille et les mairies des 1/7, 2/3, 4/5, 6/8, 15/16, destiné à faire reconnaître les cultures hip-hop sous toutes leurs formes : la danse, le rap, le beatbox, le graff, les arts graphiques...

Toute la programmation à retrouver sur hiphop-nonstop.fr

Mairie 2-3

23 août à 15h30

Théâtre “Les doigts d’une main” - Badaboum Théâtre - Boules Turenne - rue de Turenne (3e)

2 septembre à 18 heures

Concert de jazz - Le Cri du Port - Clôture de l’été - Halle Croizat (3e)

Mairie 4-5

20 Août à 19 heures

Balèti - La Plaine

30 août de 19 heures à 23 heures

« Les Apéros du Kiosque » - Pour les amateurs de musique électronique et actuelles, une programmation sur mesure s’empare du Kiosque à musique du parc Longchamp.

Accès libre, restauration et bar sur place.

Parc Longchamp (4e)

Mairie 6-8

11, 18 et 23 Août

Culture aux jardins

8 spectacles tout public dans les parcs et jardins des 6e et 8e arrondissements. Du théâtre, de la magie, de la danse, de la poésie...

Détails du programme sur mairie-marseille6-8.fr

Sportez-vous bien

Activités sportives pour toutes et tous, tout l’été. Inscription sur place.

Pickleball : tous les mardis de 18h à 19h30 - Centre d’animation Sainte-Anne

Beach Tennis : tous les vendredis de 18h à 19h30 - Terrain de Beach Volley de la plage de Borély

Gym Suédoise : tous les dimanches de 10h à 11h - Parc de Bagatelle

Mairie 15-16

Jusqu’au 27 août

Un été aux Aygalades

25 rendez-vous tout au long de l’été !

Spectacles, ciné, musique, ateliers, expositions, art urbain, balades, marches.

Toute la programmation d’un été aux Aygalades : acitedesartsdelarue.net