L’IRD et AMU renforcent leur coopération scientifique dans les pays du Sud

Valérie Verdier, PDG de l’IRD, et Eric Berton, Président d’AMU, signent un nouvel accord-cadre © IRD - Marine Lejars

L’IRD et AMU fondent leur partenariat sur des valeurs éthiques en réponse aux enjeux et aux finalités de la recherche pour le développement. Ils confirment leur positionnement en faveur de la recherche pour le développement en France, en Europe et à l’international, afin de contribuer par ce biais aux Objectifs de Développement Durable (ODD).

Dans le cadre de leurs priorités scientifiques respectives, IRD et AMU participeront aux dispositifs et structures partenariaux de recherche qu’ils ont développé à l’international, en particulier dans les pays du Sud : en Afrique de l’Ouest et centrale ; en Afrique de l’Est, Australe et dans l’océan Indien ; en Amérique latine et Caraïbes ; en Asie ; en Méditerranée et dans le Pacifique. L’objectif étant d’améliorer la visibilité et l’impact de la coopération scientifique française sur le développement social et économique des pays en développement.

L’accord-cadre, signé à Marseille ce lundi 29 novembre 2021 jusqu’en 2024 par Valérie Verdier, PDG de l’IRD, et Éric Berton, Président d’AMU, prévoit et favorise notamment les actions communes suivantes :

Mise en place de partenariats dans les établissements partenaires de l’IRD au Sud pour permettre aux étudiants d’Aix-Marseille Université de bénéficier d’une expérience d’enseignement et de recherche dans les pays ciblés et auprès de partenaires sélectionnés, notamment en vue de préparer une thèse ;

Développement de projets de recherche communs au Sud ;

Accueil de doctorants du Sud à Aix-Marseille Université au sein de ses équipes de recherche, et réciproquement ;

Développement de doctorats en cotutelle avec des universités au Sud ;

Création de structures de recherche (UMR) ou de services communs : dispositifs de coopération à l’international en particulier dans les pays du Sud ;Jeunes équipes associées à l’IRD JEAI ; Groupements de recherche internationaux-Sud GDRI-Sud

Participation conjointe à des programmes de recherche engageant des partenaires des pays du Sud, en particulier dans le cadre des instruments de partenariat de l’IRD : JEAI et Laboratoires mixtes internationaux (LMI) ;

Réponse à des appels d’offres européens et à des contrats de recherche communs, à des actions incitatives et de prospective scientifique, à l’achat d’équipements mutualisés ;

Déploiement de campagnes en mer et grandes expéditions conjointes ;

Actions de diffusion des savoirs et de médiation communes.

« Marseille représente cette porte d’entrée, avec la Méditerranée pour horizon »

« Cet accord-cadre vient réaffirmer la place stratégique des approches de recherche et de formation transversales, interdisciplinaires, ouvertes vers l’innovation avec et pour la société et pour leur nécessaire prise en compte dans les parcours de formation de nos étudiants. Cet accord souligne notre volonté commune d’ouverture et de partage des savoirs, ainsi que l’inclusion de nos partenaires des Suds souhaitée par nos deux établissements. Il démontre également la volonté forte d’ancrage de l’IRD dans les politiques de site de l’enseignement et de la recherche français. Marseille représente cette porte d’entrée, avec la Méditerranée pour horizon, pour susciter le développement des approches interdisciplinaires et soutenir la co-construction de projets abolissant les frontières (scientifiques/soci[ét]ales/géographiques) pour un enrichissement mutuel, partenarial et équitable des communautés. Cet accord traduit enfin un engagement marqué en faveur de la Science de la durabilité, la « science des solutions durables » pour répondre aux enjeux sanitaires, environnementaux et sociétaux que nous proposons d’aborder ensemble », souligne Valérie Verdier, PDG de l’IRD.

« Réflexion au service de la science et de la société sur les crises environnementales et sanitaires »

« Le partenariat qui lie l’IRD et Aix-Marseille Université est un partenariat fort et qui s’inscrit dans le temps, basé sur le partage de valeurs communes. L’IRD étant également un membre fondateur de l’Initiative d’Excellence et partenaire depuis 2012 de la fondation universitaire A*Midex. Nous avons ainsi en commun plusieurs sujets essentiels de réflexion au service de la science et de la société sur les crises environnementales et sanitaires notamment, avec toujours en ligne de mire la volonté de répondre aux Objectifs de Développement Durable (ODD) qui ont été définis par l’ONU. Une autre thématique qui nous anime et nous lie est l’interdisciplinarité. Aix-Marseille Université est particulièrement en phase avec la démarche de l’IRD de capacité à coproduire des connaissances. A l’image de nos instituts d’établissement et plus largement de la Mission Interdisciplinarité(s) que nous avons d’ailleurs lancée conjointement, accompagnés de nos collègues du CNRS, en juin dernier et qui montre que nous avançons ensemble sur ces thématiques », précise Éric Berton, Président d’AMU.

