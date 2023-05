Accueil > Aix Marseille > Société > L’IRD lance la première édition des Trophées de l’innovation

L’Institut de recherche pour le développement (IRD) vient de lancer la première édition des "Trophées de l’innovation" pour récompenser des doctorants et jeunes chercheurs, porteurs de projets innovants à fort impact dans les pays du Sud et répondant aux Objectifs de développement durable (ODD). Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 18 juin 2023.



Pour valoriser et stimuler l’innovation des jeunes chercheurs internationaux, l’IRD lance la première édition des Trophées de l’innovation. Deux jeunes scientifiques seront récompensés et recevront un prix de 10 000 euros pour financer les actions nécessaires au développement de leur projet. Les lauréats seront annoncés à l’occasion de l’événement Emerging Valley, qui se tiendra les 27 et 28 novembre.

« Nous souhaitons soutenir le développement de solutions innovantes basées sur la science et visant à répondre à des enjeux de durabilité en lien avec les populations des pays du Sud », précise Valérie Verdier, présidente-directrice générale de l’IRD.

Les projets peuvent porter sur toutes thématiques de recherche en réponse aux défis sociétaux portés par l’IRD. Ils doivent s’inscrire dans une démarche interdisciplinaire, mobiliser des partenaires socio-économiques et avoir une réelle valeur ajoutée par rapport aux solutions déjà existantes.

Les critères d’éligibilité des candidats

Le concours s’adresse aux jeunes chercheurs et doctorants basés en France ou à l’étranger. Pour être éligibles, les jeunes scientifiques doivent avoir soutenu leur thèse il y a moins de cinq ans ou être actuellement en doctorat. Le projet doit par ailleurs être en lien avec la recherche conduite par une équipe de l’IRD.