L’OM en stage à Marbella

Mattéo Guendouzi et Jordan Vérétout encore en course avec l’équipe de France (Photos archives Laurent Saccomano/Wallis.fr)

Aucun mondialiste n’a été convoqué, que ce soit le Camerounais Simon Ngapadouetnbu éliminé vendredi, Pape Gueye et Bamba Dieng battus par l’Angleterre hier ou Mattéo Guendouzi et Jordan Vérétout encore en course avec l’équipe de France.

Deux autres joueurs n’ont pas pris l’avion : Luis Suarez qui doit être transféré à Almeria et Gerson. Le Brésilien, qui était absent mercredi dernier à la reprise de l’entraînement à la Commanderie, souhaite quitter l’OM car Igor Tudor ne lui a pas souvent fait confiance cette saison.

En dehors des cas des deux Sud-américains, de nombreux jeunes ont été convoqués dans un groupe de 26 éléments. Ils pourront peut-être se montrer lors d’un match amical prévu dimanche contre Sassuolo.

Le groupe

Gardiens : Lopez, Blanco, Vilon Guezo.

Défenseurs : Bailly, Mbemba, Balerdi, Gigot, Kolasinac, Touré, Clauss, Kaboré, Tavares, M’Madi, Nyakossi.

Milieux : Rongier, Payet, Elmaz, Traoré, Soglo, Dessus.

Attaquants : Ünder, Sanchez, Assad, Ben Seghir, Gebreyesus, Seha.

Gilbert DULAC