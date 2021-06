Accueil > Provence > Economie > L’Observatoire immobilier de Provence (OIP) lance la Datalive

L’Observatoire immobilier de Provence (OIP), lance la Datalive, un outil pour interagir sur la data. Grâce à lui, l’accès aux données devient rapide, précis et aisément compréhensible pour les professionnels.

© Hagay Sobol

L’objectif est double. D’une part, livrer des données qualifiées et instantanées relatives au marché du logement neuf de manière à répondre aux besoins croissants des promoteurs, agences d’urbanisme et communes. D’autre part, obtenir des données pour réaliser des études de marché à partir de l’exploitation des données issues des enquêtes conjoncturelles immobilières réalisées trimestriellement par l’OIP.

Plus de 350 indicateurs sont présentés dans la Datalive, répertoriant toutes les tendances du logement neuf, duplicables sur l’ensemble des territoires d’observation de l’OIP : le territoire de la Métropole Aix-Marseille-Provence et l’ensemble des Bouches-du-Rhône, l’Aire Avignonnaise, les Aires urbaines des Alpes, l’Aire Var Ouest et l’Aire Var Est.

Réalisée grâce au dernier né du logiciel Sphinx, cette banque de données offre comme autres avantages de disposer d’une actualisation à l’instant T de l’information et de proposer une lecture immédiate à partir d’informations très visuelles (symboles, cartes, schémas…). Pour Cyril Cartagena, Président de l’OIP « La Datalive est un outil très précieux qui permet une meilleure réactivité sur la connaissance du marché avant l’accès trimestriel de l’analyse de la conjoncture. Entièrement personnalisable grâce à différents filtres -par territoire, collectif ou individuel, bloc ou hors bloc…- il répond à un besoin que l’OIP avait détecté depuis 2018 auprès des promoteurs et agences d’urbanisme. »



Plus d’info sur observatoire-oip.com