L’Université civique européenne Civis accueille l’Université de Glasgow comme partenaire associé

L’Université civique européenne (Civis) est une association européenne d’universités et d’établissements formée en 2019 et dont le projet est soutenu et financé par la Commission européenne à travers le programme Erasmus+ depuis le 26 juin 2019.



En décembre 2020, la Commission Européenne a approuvé la demande d’intégration de l’université de Glasgow dans l’alliance d’universités Civis, en tant que partenaire associé. « Le profil excellent et complémentaire de l’Université de Glasgow ouvre des possibilités remarquables pour Civis dans le développement d’actions clés en matière d’innovation, d’éducation, de recherche et d’engagement civique en Europe dans la région du Moyen Orient et Afrique ».

Avec l’intégration de l’Université de Glasgow en tant que partenaire associé, Civis est maintenant une communauté universitaire d’environ 450 000 étudiants, 65 000 membres du personnel (dont plus de 30 000 enseignants-chercheurs et chercheurs) dont l’expertise, les idées et les valeurs partagées renforceront non seulement son rôle dans le développement de l’avenir de l’enseignement supérieur, mais permettront également de relever des défis sociétaux essentiels.

« Civis développe une série d’initiatives révolutionnaires dans les domaines de l’éducation »

Le professeur Marian Preda, recteur de l’université de Bucarest et président du conseil des recteurs de Civis, déclare : « Les huit universités pionnières de Civis, l’une des toutes premières universités européennes, se réjouissent d’accueillir l’Université de Glasgow en tant que partenaire associé. La richesse de talent, l’expérience et la portée de l’Université de Glasgow, renforceront considérablement l’alliance à un moment où Civis développe une série d’initiatives révolutionnaires dans les domaines de l’éducation, de la recherche, de l’innovation et des liens avec la société ». En effet, l’Université de Glasgow est un établissement d’enseignement supérieur de renommée mondiale, elle est actuellement classée parmi les 100 meilleures universités du monde (d’après les classements THE et QS World University) et membre du prestigieux groupe Russell. Elle a également été élue université britannique de l’année par le Times Higher Education 2020. « A la pointe dans la recherche, l’éducation et l’innovation, l’Université de Glasgow possède également une longue tradition d’engagement civique qui contribuera à l’effort conjoint de Civis pour nourrir et soutenir une identité civique au sein de nos communautés et de toutes nos activités. Alors que l’arrivée de l’Université de Glasgow renforce les rangs et les équipes de CIVIS, elle ouvre également un monde de possibilités jusqu’alors inexplorées. »

« l’Université de Glasgow est une université civique »

Le professeur Sir Anton Muscatelli, recteur et vice-chancelier de l’université de Glasgow, précise : « Comme l’alliance Civis, l’Université de Glasgow est une université civique orientée vers la collaboration, qui plonge ses racines dans notre communauté locale, mais dont les ambitions et l’impact sont mondiaux ». Rachel Sandison, vice-rectrice déléguée aux relations internationales de l’université de Glasgow, souligne pour sa part : « Faire partie de l’alliance des universités européennes Civis signifie accroître nos collaborations internationales et nos partenariats en Europe, en offrant de nombreuses possibilités d’engagement au personnel et aux étudiants ». Accueillir une université écossaise dans une alliance européenne (avec des partenaires d’Allemagne, de Belgique, d’Espagne, de France, de Grèce, d’Italie, de Roumanie et de Suède), à ce moment particulier de l’histoire européenne est, en soi, tout à fait significatif...

« Dans ce paysage post-Brexit, Glasgow continue de se considérer comme une institution européenne »

Rachel Sandison, vice-rectrice déléguée aux relations internationales à l’université de

Glasgow, avance : « Dans ce paysage post-Brexit, Glasgow continue de se considérer comme une institution européenne fière de son identité, avec beaucoup à apporter et de nombreux avantages à tirer de la collaboration avec des partenaires européens ». Le professeur Sir Anton Muscatelli, recteur et vice-chancelier de l’Université de Glasgow, rappelle : « Nous sommes une institution qui a toujours été et restera toujours, fièrement européenne. Nous célébrons notre perspective internationale tout en nous engageant dans la transformation sociale et l’engagement civique au niveau local ».

