L’acteur marseillais Jean Panisse est décédé à l’âge de 92 ans

Tremblés boulistes de l’au-delà, Jean Panisse arrive... Photo archives 2010 ©acteurschezpagnol.blog

Né le 17 mars 1928 à Marseille, Jean Panisse a joué dans une cinquantaine de films. La plupart du temps, l’acteur interprétait des seconds rôles marquants du cinéma français. Il était, par exemple, l’un des derniers survivants du casting de Manon des sources de Marcel Pagnol, en 1952. Âgé de 24 ans, il interprétait Eliacin, donnant notamment, dans une scène inoubliable, la réplique à Fernand Sardou, le père de Michel Sardou qui interprétait alors Monsieur le Maire. On le retrouve ensuite dans Le Gendarme de Saint-Tropez, en 1964, dans un rôle de cafetier, puis il retrouve Louis de Funès dans Sur un arbre perché, en 1971 et Le Gendarme et les gendarmettes en 1982.

Sa carrière est pavée de nombreux rôles

Sa carrière est pavée de nombreux rôles dans des films tels que Ne nous fâchons pas, de Georges Lautner avec Lino Ventura ou Borsalino et L’Homme de Rio avec Jean-Paul Belmondo. Il retrouvera Georges Lautner pour Fleur d’oseille, Il était une fois un flic et Joyeuses Pâques en 1984. On le croise également dans Le Gitan de José Giovanni, avec Alain Delon, et dans Les Assassins de l’ordre, de Marcel Carné, avec Jacques Brel. Il retrouve Henri Verneuil en 1991 dans Mayrig. Depuis 1991, Jean Panisse n’était plus présent sur les plateaux de cinéma. L’acteur marseillais profitait de ses amis et de la pétanque dans son quartier de Saint-Loup à Marseille (11e) notamment "À la Boule Florian" véritable institution qui savait conjuguer convivialité, humanité et sport de haut niveau. Il était également un pilier du Mondial La Marseillaise à Pétanque à la grande époque de Michel Montana. Toutefois, en 2004, il a fait une brève apparition dans « Plus belle la vie » pour le lancement de la série qui célébrait cette ville qu’il aimait tant. Ses obsèques auront lieu ce jeudi 7 janvier en l’abbaye Saint-Victor à Marseille.

Anna CHAIRMANN