Accueil > Provence > Economie > L’Aéroport Marseille Provence prêt pour la reprise

Depuis les annonces gouvernementales liées au plan de déconfinement, l’AMP a constaté l’envie profonde de voyager ; les réservations de parking pour les prochaines semaines ont plus que doublé en l’espace de quelques jours, pour atteindre des volumes jamais atteints depuis le début de la crise sanitaire, y compris à l’été 2020. Un rebond des réservations également constaté par les compagnies aériennes qui prévoient une offre conséquence pour cet été. L’aéroport Marseille Provence propose ainsi pour la saison à venir 114 destinations vers 25 pays, une offre à peine inférieure à celle de 2019 (124 destinations vers 33 pays) « sous réserve de la levée des restrictions de déplacements en Europe et dans le Monde et aux ouvertures de frontières ».

Sur le tarmac de l’Aéroport Marseille Provence ©Philippe Maillé

Philippe Bernand, président du directoire d’Aéroport Marseille Provence annonce : « AMP se se prépare à une saison été qui doit marquer un net redémarrage de l’activité. Tous nos moyens sont mobilisés pour que cet été soit une bouffée d’oxygène pour nos passagers qui rêvent de pouvoir à nouveau voyager. Notre aéroport se considère comme leader dans le redéploiement des voyages aériens que ce soit pour les provençaux qui souhaitent visiter le monde ou pour les étrangers qui souhaitent découvrir la Provence. Nous continuerons à agir en précurseur à l’image de la première mise en place des tests antigéniques en France qui s’est faite à l’aéroport Marseille Provence »

Cet été 114 destinations (vs 124 en 2019) sont desservies au départ de Marseille vers 25 pays (vs 33 en 2019). Au total, ce sont donc 157 lignes directes qui seront opérées par 31 compagnies régulières.

Ryanair conforte sa base

8 nouvelles lignes ouvriront vers Minorque, Corfou, Rhodes, Alghero, Bari, Paris Beauvais, Essaouira et Tétouan. Ryanair desservira 50 destinations au départ de Marseille (sous réserve de la réouverture des frontières avec le Maroc). La compagnie irlandaise a également annoncé le renforcement de sa base avec un quatrième avion positionné à Marseille dès juillet, un investissement de 100M$.

Air France propose 3 nouveautés

Air France assurera 9 liaisons saisonnières vers la France et l’Europe (Biarritz, Caen, Strasbourg et Rennes, Héraklion, Athènes) avec 3 nouveautés : Corfou (Grèce) et Catane (Italie), Alger (Algérie). Des liaisons qui viendront s’ajouter au programme régulier vers Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, Lyon Bordeaux, Lille et Toulouse. La compagnie a mis en place une politique commerciale de billets 100% modifiables pour des voyages jusqu’à la fin de l’année et des billets intégralement remboursables jusqu’au jour du départ.

Volotea : 6 nouvelles lignes vers l’Algérie

Volotea renforcera l’activité de sa base marseillaise avec une nouvelle ligne domestique vers Limoges et 6 nouvelles lignes vers l’Algérie à compter de mi-septembre : Annaba, Bejaia, Constantine, Oran, Sétif et Tlemcen. Au total, la compagnie espagnole proposera de s’envoler cet été vers 31 destinations (sous réserve de la réouverture des frontières avec l’Algérie).

Une offre conséquente pour la France

Le maillage territorial représente à lui seul 22 destinations. Soit 31 lignes dont deux nouveautés à destination de Paris Beauvais avec Ryanair et de Limoges avec Volotea. Air Corsica, qui n’a jamais cessé de poursuivre ses liaisons vers l’île de Beauté, proposera cet été jusqu’à 4 vols par jour sur Figari et jusqu’à 3 vols par jour sur Ajaccio, Bastia et Calvi.

Reprise des longs courriers vers l’Océan Indien

C’est une des nouveautés de l’année et non des moindres : la nouvelle destination de Dzaoudzi (Mayotte), en vol direct depuis Marseille avec Air Austral, et via Saint Denis de la Réunion avec Corsair.

Concernant les vols longs courriers : ceux à destination de Dakar (Sénégal) et d’Addis-Abeba (Ethiopie) qui n’ont jamais été interrompus depuis le début de la crise se poursuivront cet été avec Ethiopian Airlines et Air Sénégal.

Les vols vers Montréal (Canada) assurés par Air Transat devraient quant à eux reprendre également fin juin (sous réserve de la levée des restrictions).

3 nouvelles compagnies

Binter, la compagnie historique canarienne, proposera une nouvelle destination vers Las Palmas sur l’île de la Grande Canarie en Espagne, une fois par semaine à partir du 2 juillet. Une nouveauté qui vient renforcer l’offre vers cet archipel également desservi par Volotea et sur Fuerteventura, Lanzarote et Tenerife.

La compagnie Corsair proposera 2 vols directs par semaine à destination de l’Ile de la Réunion à compter du 21 juin, avec une possibilité de continuation jusqu’à Mayotte

Enfin, Air Arabia proposera deux nouvelles destinations : Oujda et Fès (sous condition de réouverture des frontières avec le Maroc).

Des voyages en toute sérénité

Mise en place de conditions sanitaires de qualité

Outre la mise en œuvre des mesures recommandées par les autorités gouvernementales, l’aéroport Marseille Provence a adhéré au protocole de l’Agence européenne de sécurité sanitaire (AESA) et du Centre européen de prévention de contrôle des maladies (ECDC) en partenariat avec l’ACI Europe.

En partenariat avec LaboSud, un centre de dépistage de Test PCR Covid-19 reste en place pour les passagers qui souhaiteraient se faire tester, sur rendez-vous avec des résultats en 1h ou 24h. marseille.aeroport.fr/centre-de-depistage. Une aide en ligne est disponible pour renseigner les passagers à propos des restrictions et des formalités de voyage.

marseille.aeroport.fr/voyager-en-2021

Des parkings « flexibles »

Les voyageurs qui le souhaitent, peuvent réserver leur place de parking en ligne jusqu’à 4h avant leur arrivée à l’aéroport. Ils peuvent annuler ou modifier leur réservation, gratuitement, jusqu’à 1h avant l’heure d’entrée prévue dans le parking.

marseille.aeroport.fr/parkings-et-acces/parkings

La rédaction

Carte de la desserte sur la saison été 2021 depuis l’aéroport Marseille Provence