L’essai clinique Mependax peut compter sur le soutien de la Région Sud

Agnès Firmin-Le Bodo, ministre déléguée auprès du ministre de la Santé et de la Prévention et Renaud Muselier, président de Provence-Alpes-Côte d’Azur @ Régis Cintas Flores

L’essai a pour objectif de repositionner une molécule Pfizer déjà utilisée dans le traitement de patients adultes atteints de cancer. Cet essai clinique concernera près de 30 enfants atteints d’un cancer du système nerveux central pris en charge dans 8 établissements de santé en France. Il s’agit de proposer une alternative thérapeutique à la radiothérapie et ses effets secondaires délétères. Le médulloblastome représente 20% des tumeurs du système nerveux central. C’est une tumeur qui se développe au niveau du cervelet, organe qui gère notamment le mouvement, la posture, l’équilibre et a aussi des fonctions cognitives.

L’épendymome peut se développer à la fois dans le cerveau et dans la moelle épinière. Il s’agit de la troisième tumeur cérébrale maligne la plus fréquente chez l’enfant. Le traitement inclut généralement une intervention chirurgicale (enlever la plus grande partie possible de la tumeur). Chez les enfants plus âgés (de 3 à 5 ans), elle peut être suivie d’une radiothérapie voire d’une chimiothérapie, pour détruire les cellules tumorales, au risque de lourdes séquelles. En effet, l’irradiation du cervelet d’un enfant avec une chimiothérapie peut induire des effets secondaires au niveau cognitif, postural et moteur.

« La lutte contre le cancer est plus que jamais une priorité régionale. Avec le nouveau Plan Cancer lancé en 2022 et doté de 40 M€ jusqu’en 2027, nous souhaitons poursuivre nos efforts autour de la prévention, du dépistage et de la recherche. En soutenant cet essai clinique, nous voulons que chaque enfant atteint du cancer puisse garder espoir et croire en un avenir serein », déclare Renaud Muselier, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Pierre Garosi, Président de la Ligue contre le cancer des Bouches-du-Rhône annonce : « La Ligue contre le cancer des Bouches-du-Rhône soutient le service d’oncologie pédiatrique de la Timone depuis des années et a trouvé que l’essai clinique Mependax était tout à fait adapté à la recherche concernant la maladie. C’est pourquoi nous soutiendrons financièrement, aux côtés de la Région Sud, cet essai clinique », a annoncé