Accueil > Aix Marseille > Economie > L’invité de LEHTV : Jean-Luc Chauvin

Partagez un moment avec le président de la CCIAMP et les animateurs Thierry Vanderdonckt et Mathieu Pigny. En campagne pour sa réélection, Jean-Luc Chauvin partage une partie de son bilan et expose les perspectives d’avenir pour un territoire riche et ambitieux.