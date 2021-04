L’oeuvre de l’artiste niçois Nicolas Bianco choisie comme trophée du meilleur talent de football 2020

Accueil > Méditerranée > Nice / Côte d’Azur > L’oeuvre de l’artiste niçois Nicolas Bianco choisie comme trophée du (...)

Le trophée du meilleur talent de football 2020, oeuvre du Niçois Nicolas Bianco, remis à Erling Haaland, l’attaquant norvégien du Dortmund ©DR

Nicolas Bianco est un artiste français autodidacte. Né à Nice, il est imprégné du travail d’artistes marquants de l’École de Nice, Klein, Arman, César, Sosno, Ben et autre Venet avec lesquels il a découvert, très jeune, l’art contemporain et son pouvoir de transgresser la notion même d’œuvre d’art. Attiré par les volumes, il s’oriente vers la sculpture comme moyen d’expression privilégié.

Il s’intéresse avant tout aux symboles et icônes de la culture populaire et de la street culture, qui ont bercé son enfance et son adolescence durant les années 80-90. Il donne forme à ses souvenirs dans ses sculptures en marbre, sortes de ready made précieux qui font revivre les années passées.

Des images innovantes et audacieuses

L’objet matériel est au centre des attentions, mais l’artiste veut le transcender, il veut élargir son cadre et retarder le plus possible sa définition. Le simple objet devient alors une énergie, une émotion, une époque. Avide d’expériences sans cesse renouvelées, Nicolas Bianco a développé son esthétique personnelle en utilisant des techniques et des images innovantes et audacieuses. Il met en scène de façon lumineuse les grands classiques, avec une écriture moderne et dépouillée.

L’objet symbole d’un apprentissage et d’une évolution de vie

Sa série d’objets « Nostalgie » représente chaque année marquante de sa jeunesse par l’objet symbole d’un apprentissage et d’une évolution de vie, tel le lego ou le panier de basket… Pour donner vie à ses œuvres, il utilise des matières nobles et brutes. Le marbre est ainsi devenu une évidence, ainsi que l’or qui vient le souligner. Ses lignes sont intemporelles, ses œuvres en marbre réveillent en nous une nostalgie positive.

nicolasbianco.com