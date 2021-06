L’opération Calanques Propres revient ce samedi 5 juin pour une 18e édition

Accueil > Aix Marseille > Société > L’opération Calanques Propres revient ce samedi 5 juin pour une 18e (...)

Le littoral Méditerranéen est l’un des plus pollués au monde. Et la crise sanitaire, avec ses milliers de déchets à usage unique aboutissant en mer, est une pression supplémentaire pour sa biodiversité en péril. C’est pourquoi l’opération Calanques Propres revient une fois de plus cette année pour retirer les déchets du littoral, et de l’intérieur des terres, fédérer les acteurs engagés dans des opérations de collecte et sensibiliser le grand public.

Pour cette 18e édition, MerTerre et ses partenaires veulent aller encore plus loin. Afin d’accélérer la mise en place d’actions à la hauteur de l’urgence et sur la base des données récoltées, ils s’engagent à remettre et défendre un rapport public aux autorités et collectivités concernées. L’objectif de ce rapport est de proposer des actions ciblées et concrètes, pour prévenir les déchets sauvages diffus et améliorer la gestion curative des espaces dégradés...

Une opération essentielle pour fédérer de nombreux acteurs sur 40 spots de ramassage :

L’opération tente d’unir les forces autour de la réduction des déchets sauvages diffus et ainsi des déchets plastiques qui peuvent aboutir en mer sur le territoire de la Métropole d’Aix-Marseille Provence. L’objectif de ce rassemblement est de faire retentir le cri d’alerte lancé par les participants inquiets devant la gravité de cette pollution des écosystèmes fragiles. Depuis 2005, grâce aux “fiches d’identification des déchets” élaborées par l’association MerTerre, chaque structure participante fait remonter des informations sur ce qu’elle ramasse (poids, volume, matériaux ainsi que le nombre de déchets indicateurs comme les canettes, mégots, cotons-tiges, etc).

Grâce à l’analyse de ces données, MerTerre précise les origines géographiques et les secteurs d’activités économiques à la source de cette pollution. Elle oriente ainsi les actions à mener pour prévenir les pollutions et restaurer les milieux.

Remed zéro plastique : une plateforme collaborative pour centraliser toutes les données :

Toutes les données recueillies sont centralisées sur la plateforme Remed (Réseau Méditerranéen Zéro Plastique) créée en 2019 par l’association MerTerre en collaboration avec le Museum National d’Histoire Naturelle et avec le soutien de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur et du Ministère de la Transition Écologique.

Avec ses 240 structures inscrites, cette plateforme collaborative est un véritable lieu d’échange, rassembleur et fédérateur de tous les acteurs soucieux d’un objectif Zéro Déchet Sauvage ! Elle permet de coordonner et de visualiser sur une carte toutes les actions de collecte de Calanques Propres notamment. Elle facilite également la réalisation du bilan de l’opération téléchargez le bilan 2020 de Calanques Propres sur ReMed.

A la suite de son succès après deux ans de fonctionnement en Région Sud Paca, elle a été étendue à l’échelle nationale avec la plateforme Zéro Déchet Sauvage, grâce au soutien du Ministère de la Transition Écologique.

En 2020, toujours trop de déchets et un nouvel ennemi : les masques

En 2020, malgré les complications liées à la crise sanitaire, ce sont 84 m3 de déchets, soit l’équivalent d’une quinzaine de voitures qui ont été ramassés et caractérisés ! Alors qu’année après année les déchets avaient tendance à baisser, la crise du COVID frappe de plein fouet le littoral avec ses masques en grand nombre et un retour massif aux plastiques à usages uniques.

Adopt’1 spot : un programme pour aller plus loin.

Pour que chacun puisse prendre soin régulièrement d’un lieu pollué par les déchets sauvages, MerTerre propose son programme de sciences participatives « Adopt’1 Spot » à toutes les structures participantes à Calanques Propres. Il s’agira pour elles de s’engager à mener au moins trois fois par an des opérations de nettoyage sur leur lieu de prédilection choisi et d’inscrire ensuite les données récoltées sur la plateforme ReMed.

Historique de l’opération :

C’est en 1993, que l’Union Calanques Littoral et Mountain Wilderness initient la première opération de nettoyage citoyen sous le nom de « Calanques Propres », qui est repris par la Mairie d’Ensuès-la-Redonne (13) depuis 2002 à l’occasion de leurs opérations. En 2003, sous l’impulsion de l’association Marseille Horizon, l’idée de fédérer les nombreuses structures du littoral effectuant déjà des ramassages de déchets sauvages sur terre et en mer sous le nom de « Calanques Propres » est née.

Ces structures réalisaient des nettoyages de leur portion de littoral préférée parfois depuis des dizaines d’années. Puis en 2008, l’association MerTerre, entourée de ses partenaires institutionnels et privés, prend la coordination de cet événement qui s’étend alors de la Côte Bleue à la Ciotat et vers l’intérieur des terres (Huveaune et Aygalades), sur plus de 36 secteurs, dont 26 à Marseille.

Dirigée par Isabelle Poitou, Biologiste et Docteure en Aménagement et urbanisme, spécialiste de la pollution par les déchets sauvages, l’association MerTerre apporte ainsi son expertise dans les méthodes de caractérisation quantitative et qualitative des déchets sauvages diffus et dans leur analyse. Au fil des éditions, Calanques Propres permet, avec l’aide d’un nombre croissant de structures participantes, d’obtenir toujours plus d’informations sur les déchets ramassés. Celles-ci sont indispensables à MerTerre pour élaborer des plans de lutte ciblés contre cette pollution majeure et faire des préconisations aux pouvoirs publics locaux.

Types de structures participants à Calanques Propres :

Des Comité d’Intérêt de Quartier, des associations de protection de l’environnement, des associations sportives [randonneurs, grimpeurs, kayakistes, nageurs], des entreprises, des particuliers, des collectivités, des clubs nautiques et de plongée, des gestionnaires tels que la Ville de Marseille, de Cassis et d’Ensuès-la-Redonne, la Métropole Aix-Marseille-Provence, l’ONF et le Parc National des Calanques...