Sous la direction de Virginie Baby-Colin, Stéphane Mourlane et Sophie Bouffier, l’Atlas des migrations montre comment les migrations ont façonné les sociétés et les cultures méditerranéennes sur la longue durée.



« L’Atlas des migrations en Méditerranée de l’Antiquité à nos jours » est un ouvrage sans équivalent, qui balaye plus de trois mille ans d’histoire. Au travers de deux cents cartes, des illustrations, des extraits de sources historiques et des textes de synthèse rédigés par des spécialistes, historiens et géographes, il propose sur une base scientifique pluridisciplinaire solide, à la fois une mise au point utile et des pistes de réflexion sur une question toujours en débat.

Comment les migrations ont façonné les sociétés et les cultures méditerranéennes

Cet Atlas des migrations propose un panorama original des migrations en Méditerranée depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours. Plus de soixante-dix spécialistes, historiens, géographes, anthropologues, politologues se sont donnés comme objectif de montrer comment les migrations ont façonné les sociétés et les cultures méditerranéennes au cours de l’histoire.

Saisir les espoirs, les inquiétudes, parfois les drames qui accompagnent les mobilités d’hommes et de femmes

Ils rendent accessibles, grâce à des textes courts, des phénomènes complexes, en mettant en lumière leurs particularités ou leur banalité ou en remettant en perspective les conditions de leur émergence. En regard, des extraits de sources historiques et des illustrations permettent de saisir les espoirs, les inquiétudes, parfois les drames qui accompagnent les mobilités d’hommes et de femmes de tous horizons.

Les deux cents cartes produites jouent sur les échelles de représentation et varient les angles d’approche thématique : de l’observation des mouvements dans un port aux mobilités qui sillonnent l’ensemble des rivages méditerranéens jusqu’aux projections mondiales des diasporas méditerranéennes, ou les mutations d’une métropole cosmopolite sous l’effet des arrivées successives de migrants.

L’atlas se structure en trois parties composées chacune de chapitres au sein desquels se succèdent, après une introduction, des doubles pages thématiques, laissant ainsi le choix d’une lecture continue ou fractionnée. Il évoque d’abord les structures qui encadrent, contrôlent ou accompagnent les migrations (routes, frontières, lieux d’accueil, cadres politiques et juridiques), puis les différents acteurs (marchands, travailleurs, esclaves, religieux, intellectuels ou artistes) avant de porter attention aux modalités de contacts entre les migrants et les sociétés d’accueil (invasions, colonisations, transferts, cosmopolitisme, xénophobie).

Cet Atlas des migrations en Méditerranée raconte une histoire, invitant un lectorat très large à la revisiter en suivant à travers le temps les mouvements continus et variés des populations.

Mireille SANCHEZ

Atlas des migrations. Éditions Actes Sud. 288 pages. 35 €