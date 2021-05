La Bibliothèque de Mireille : ’Dictionnaire amoureux du parfum’ de Élisabeth de Feydeau

Accueil > Culture > Littérature > La Bibliothèque de Mireille : ’Dictionnaire amoureux du (...)

« Écrire un Dictionnaire amoureux du Parfum a toujours été un rêve pour moi. Grande admiratrice et lectrice de cette collection, j’étais amoureuse de cette idée de pouvoir déclarer un jour ma flamme au parfum, l’objet de tous mes agréables tourments. Enchanteur, conteur, séducteur, le parfum m’attire depuis bien des années le nez et l’esprit. Il m’a prise un jour sans crier gare et depuis je ne me lasse pas d’essayer de comprendre et d’entrer dans "cette haute puanteur", ainsi que le nommait Michel de Montaigne, qui donne naissance à un espace voluptueux. Le parfum ne peut se résumer à une simple marchandise. Il est bien davantage. "Le parfum, c’est l’odeur plus l’homme", disait Jean Giono, soulignant cette nécessaire rencontre entre la peau et l’effluve, pour que s’exprime un parfum, en s’animant sur l’être qui le porte et même en le prolongeant. Le parfum fait parler le silence. Il habite l’absence. C’est pour cela qu’au travers d’un dictionnaire amoureux du parfum, j’ai à cœur de mettre en valeur tout le romanesque qu’il contient. » décrit Élisabeth de Feydeau.

De lettre en lettre, on se souvient, on apprend, on explore

La lecture de ce dictionnaire est troublante parce que chaque nom d’un parfum réveille des souvenirs olfactifs, ramène vers la découverte émerveillée du flacon. De lettre en lettre, on se souvient, on apprend, on explore. Chacune des fragrances évoquées est une invitation au voyage, chacune des évocations d’un nom, d’une personnalité raconte une histoire émouvante, audacieuse, étonnante ou insolente. Entre anecdotes, secrets de nez et petites histoires, l’auteur nous offre un livre passionné et passionnant de A comme absolue à Z comme Zut. Ce Dictionnaire nous rend définitivement amoureux du parfum. Sous la plume d’Élisabeth de Feydeau, livrant quelques uns de ses secrets, il nous raconte une histoire romanesque aux effluves prenants et inoubliables.

Mireille SANCHEZ

« Dictionnaire amoureux du parfum » de Élisabeth de Feydeau paru aux Éditions Plon. 896 pages- 27 €