La Bibliothèque de Mireille : Guide des tomates de Pascal Antigny

Le premier guide Delachaux consacré à la star de l’été : la tomate ! 250 variétés de tomates du monde entier, plus de 500 photographies et de nombreux conseils et astuces sont proposés par Pascal Antigny pour cultiver le produit favori des potagers.



Pour chacune des 250 variétés de tomates ici décrites et photographiées, sont précisés l’origine et l’histoire du cultivar, l’aspect du feuillage et du fruit (couleur, masse, forme) et son utilisation. De nombreux conseils pour préparer les graines, cultiver les plants et éloigner les maladies et les parasites sont également proposés. Depuis 1985, Pascal Antigny collectionne les tomates. Près de 4 000 variétés différentes sont passées dans son potager de l’Aisne, et l’une des obtentions porte même son nom, « Pascal de Picardie ». Il a créé l’association Cultive ta rue et œuvre à promouvoir la végétalisation urbaine et la protection de variétés anciennes.

De la botanique de la tomate au classement des variétés, de la tomate des Incas à la tomate d’aujourd’hui, de graines en graines, l’auteur plante le décor et livre de nombreux et très détaillés conseils pour cultiver la précieuse plante dans nos potagers. Les 250 variétés évoquées suscitent curiosité et appétit ! Concis et pratique, ce nouveau guide est à consulter d’urgence.

Mireille SANCHEZ

Guide des tomates, de Pascal Antigny paru aux Éditions Delachaux et Niestlé - 304 pages - 24,90 €