La Bibliothèque de Mireille. Les travioles de Marseille de Robert Michelesi : de Castellane à la Bonne-Mère...

Les travioles… C’est ainsi que l’on désigne le cheminement piétonnier qui mène depuis la place Castellane jusqu’à Notre-Dame-de-la-Garde. Bien connu des habitants, cet itinéraire est jalonné d’étapes qui présentent un intérêt culturel, patrimonial et paysager. Depuis 2012, à l’initiative du Comité d’Intérêt de Quartier Haut-Breteuil Paradis Edmond Rostand Rome, il est fléché et recommandé par l’office du tourisme de Marseille. Lors des Journées Européennes du Patrimoine, le CIQ en propose la visite guidée et commentée. Pour prolonger cet effort de valorisation, ce guide, dû à la plume alerte et érudite de Robert Michelesi, permettra de mieux apprécier chacune des vingt étapes de cette randonnée urbaine historique à travers les ruelles discrètes et les escaliers méconnu d’un Marseille chargé d’histoire et d’anecdotes.

Sans doute que les habitants concernés seront heureux de lire cet ouvrage qui flatte leur quartier, sans doute aussi que les autres Marseillais seront charmés d’un livre qui évoque leur ville. Sinon, les Travioles seront un guide précieux pour les touristes qui ne manqueront pas de se rendre à Notre-Dame-de-la-Garde…

Mireille SANCHEZ

Les travioles de Marseille de Robert Michelesi aux Éditions Gaussen- 112 pages -10 €