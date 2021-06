La Bibliothèque de Mireille : ’Meurtres et pépites de chocolat’ et ’Meurtres et charlotte aux fraises’ de Joanne Fluke

Accueil > Culture > Littérature > La Bibliothèque de Mireille : ’Meurtres et pépites de (...)

Avec déjà plus de six millions d’exemplaires vendus dans le monde, les livres phénomènes d’Hannah Swensen arrivent (enfin) en France ! Sous couvert de cookies, bonbons et autres gourmandises dont l’auteur livre ses recettes, Hannah Swensen, pâtissière fort attachante, est aussi une enquêtrice non moins croustillantes. Les enquêtes d’Hannah Swensen : de succulents "cosy mysteries" qui se dévorent avec gourmandises entre fous rires et frissons garantis !

Meurtres et pépites de chocolat une histoire sucrée pleine de rebondissements



Hannah Swensen est de retour dans sa ville natale d’Eden Lake. Entre sa mère, plutôt envahissante, et l’ouverture de sa boutique, le Cookie Jar, elle a fort à faire. Son quotidien devient plus passionnant encore quand son livreur, Ron LaSalle, est retrouvé assassiné juste derrière son magasin. Le beau-frère d’Hannah, shérif adjoint du comté, fait appel à elle pour l’aider à trouver le coupable. Un nombre surprenant de suspects et de mobiles émergent alors. Très vite Hannah va réaliser qu’elle n’est pas seulement douée pour les cookies, mais qu’elle est aussi une enquêtrice hors pair. Mystères et pépites : cette histoire pleine de rebondissements ressemble au meilleur cookie du monde : sucrée mais légère, surprenante de bout en bout.

Meurtre et Charlotte aux fraises : recettes fatales



Incapable de fonctionner sans café et toujours en proie à ses passions dévorantes pour son chat et pour le chocolat, Hannah Swensen s’apprête à participer au concours du meilleur pâtissier de la ville. C’est l’occasion, elle en est certaine, d’offrir une très bonne publicité à sa boutique de cookies. Mais la fête est vite gâchée : Boyd Watson, entraîneur de l’équipe de basket du lycée, est retrouvé mort, le visage enfoncé dans la charlotte aux fraises de notre pauvre Hannah. Les premiers soupçons se tournent vers Danielle, la femme de Boyd, victime de maltraitance. Bien décidée à prouver l’innocence de cette dernière, Hannah décide de s’en mêler, malgré les avertissements de son « prétendant », le policier Mike Kingston. Mais ce genre d’enquêtes, apparemment, Hannah y a pris goût ! Rebondissements incessants, personnages délicieux et recettes fatales… Les amateurs de surprises et de sucreries vont se régaler !

Mireille SANCHEZ