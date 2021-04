La Bibliothèque de Mireille : ’Sans fleurs et sans couronnes’ de Michel Benoit

Accueil > Culture > Littérature > La Bibliothèque de Mireille : ’Sans fleurs et sans (...)

"Sans fleurs et sans couronnes" de Michel Benoit © Éditions Lucien Souny

Quand Ethon Blimiec ouvre la porte de son appartement, ce matin-là, il ne s’attend pas une seconde à ce que son immeuble de la cité Ribot se transforme, quelques instants plus tard, en QG de la police judiciaire. Il lui faudra être très convaincant auprès du commissaire Clérambar pour se sortir d’une sombre affaire de règlement de comptes. Un détective privé a pourtant l’habitude de vivre dangereusement, même si son affaire s’appelle l’Agence Mogador… Mais voilà que tous ceux qu’il approche tombent comme des mouches, jusqu’à ce qu’il en découvre la véritable raison.

Fort du succès des enquêtes du commissaire Merle, Michel Benoit convie le public à un nouveau rendez-vous, avec un détective privé, Ethon Blimiec, un professionnel pittoresque, à une époque -pas si lointaine- où les policiers travaillaient sans Internet, sans téléphones portables et sans recours aux analyses ADN. Au fil des investigations, Ethon deviendra un intime du lecteur, une sorte d’ami de la famille que l’on a hâte de retrouver avec plaisir.

Dans un univers somme toute familier et une époque pas si lointaine, le cadre est posé autour d’un personnage (et de son chat Clodo) haut en couleur, attachant et diablement truculent. « Sans fleurs ni couronnes » est de ces polars qui offre un bon moment de lecture.

Mireille SANCHEZ

« Sans fleurs et sans couronnes » de Michel Benoit paru aux Éditions Lucien Souny. 128 pages - 6,90 €