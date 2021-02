Accueil > Culture > Littérature > La Bibliothèque de Mireille : "Une vie pour une autre" de Haylen (...)

Quel terrible secret peut-elle cacher

Il aura suffi d’un instant d’inattention pour que son monde s’écroule. Un contrat d’édition et une confortable avance pour son premier roman en poche, Libby a décidé de s’offrir une parenthèse de luxe avec son fils Ethan, trois ans, qu’elle élève seule. Mais un soir, l’enfant échappe à sa vigilance. Le voilà qui s’engouffre dans l’ascenseur. Trop tard, les portes se ferment… Dans ce complexe hôtelier qui compte des milliers de chambres, un petit garçon a vite fait de se perdre. Et puis, au fur et à mesure que le temps s’écoule, l’évidence s’impose : il s’agit d’un enlèvement. Interrogée par la police, Libby se réfugie dans un mutisme qui sonne comme un aveu. La police n’est pas dupe. Qu’a-t-elle sur la conscience ? Quel terrible secret peut-elle cacher, au point d’obstruer l’enquête pour retrouver son propre enfant ?

Il aura suffi d’une seconde pour ne plus lâcher le livre

Le décor et les protagonistes de l’histoire mis en scène, restent les interrogations et les soupçons habilement distillés par l’auteur qui tient le lecteur en haleine l’emmenant sur les chemins de bien des évidences avant de faire intervenir un nouvel élément, un autre éclairage, propres à le désorienter. Entres angoisses et rebondissements surprenants, avec Haylen Beck, la vérité est juste un peu plus loin ou un peu à côté… Il aura suffi d’une seconde pour ne plus lâcher le livre…

Mireille SANCHEZ

« Une vie pour une autre » de Haylen Beck aux Éditions HarperColins France- 368 pages - 20 €