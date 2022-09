La Braderie du centre-ville est de retour ce samedi 10 septembre 2022 de 10h à 19h

Accueil > Aix Marseille > Economie > La Braderie du centre-ville est de retour ce samedi 10 septembre 2022 de (...)

Événement incontournable de la rentrée, la grande Braderie couvrira cette année de nouveaux secteurs. En plus du périmètre de l’année dernière (intérieur du carré formé par les rues Breteuil - Saint-Saëns - Saint-Ferréol et Montgrand), vous pourrez découvrir pour la première fois les commerçants et artisans de la rue de Rome (de la place Castellane au cours Saint-Louis) ainsi que ceux des cours Belsunce et Julien. Tout au long de la journée, déambulez dans ces quartiers piétonnisés à la recherche de la bonne affaire.