La CCI Aix-Marseille Provence et Commerces en 13 pour une solution de livraison à vélo à Marseille

Accueil > Aix Marseille > Economie > La CCI Aix-Marseille Provence et Commerces en 13 pour une solution de (...)

Jean-Luc Chauvin, président de la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence et Audrey Lucchinacci, présidente de Commerces en 13, ont signé une convention de partenariat visant à soutenir le commerce de proximité et développer des modes de transport respectueux de l’environnement.

Un service de livraison à vélo à Marseille ©CCIAMP

Développer des offres de services de livraison complémentaires

La crise économique de la Covid-19 a fortement impacté les commerces de proximité. La mise en place de click & collect, de click & drive et de services de livraison (click & delivery), est devenue une nécessité et contribue à l’activité économique des commerces. La mobilité constitue par ailleurs un enjeu prioritaire pour soutenir une politique de développement économique à long terme. L’accès au stationnement en centre-ville est coûteux et complexe, il convient donc de développer au travers des mobilités douces des offres de services de livraison complémentaires mutualisées entre les différents commerçants.

La livraison à vélo à Marseille

A ce titre, la CCIAMP et Commerces en 13 se sont unis autour de la solution de livraison de mobilité douce proposée aux commerçants, d’ores et déjà disponible dans les 9 premiers arrondissements de Marseille. Ce service de livraison à domicile est assuré à vélo, dans la journée si l’achat est réalisé avant 11 heures ou dans un délai maximum de 24 heures, après l’achat sur le site web du commerçant ou dans son magasin.

Il est géré par la société Synchronicity, en partenariat avec 5 entreprises professionnelles locales, spécialisées dans la livraison à vélo à Marseille. Pour plus de renseignements et/ou effectuer sa première demande de livraison, le commerçant peut ainsi appeler le numéro vert unique : 09 73 03 06 08.

Une offre exclusive de lancement de l’opération propose aux commerçants une mise à disposition de 1 000 bons de livraison à partir de 2,00 € (au lieu de 4.50 €).

La rédaction