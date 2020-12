La CCIAMP s’associe à "Marseille capitale de la mer" pour valoriser le potentiel maritime de la métropole

Accueil > >

Photo archives Destimed/R.P.

Jean-Luc Chauvin, Président de la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence et Marie-Dominique Champloy, Présidente de l’association "Marseille capitale de la mer", ont signé une convention de partenariat, visant à connecter les Marseillais à la mer, mettre en avant le tissu économique local et les métiers associés (économie bleue, filières sports et loisirs, nautisme, industrie navale, maritime…) et valoriser la dimension maritime de la ville et du territoire métropolitain.

Les deux partenaires partagent une vision commune et la conviction que la mer est une ressource urbaine et le point d’entrée d’un développement économique, d’un rayonnement culturel et d’un art de vivre. Dans le cadre des 2e Rencontres Essentielles organisées en version digitale le mercredi 9 décembre par

Marseille Capitale de la Mer, Élisabeth Coquet Reinier, vice-présidente de la CCIAMP en charge de l’attractivité et du rayonnement du territoire, participera à l’atelier d’intelligence collective autour du projet de Festival que porte l’association. Cette convention a aussi pour ambition de sensibiliser le monde économique à l’importance de la dimension maritime du territoire et de mettre en place des échanges et des collaborations pour faire émerger des projets liés aux enjeux maritimes.

A propos de Marseille capitale de la mer

Marseille capitale de la mer a été créée par 6 membres fondateurs amoureux de Marseille et de la mer, tous experts dans des domaines complémentaires. L’association a pour objet de rassembler sur la durée et de mener des actions concrètes et utiles dans le cadre d’un développement durable, de mieux vivre ensemble et d’intérêt général. Marseille capitale de la mer réunit, fédère et anime les forces vives du territoire. Elle choisit, soutient, crée, développe et/ou met en avant des projets qui

valorisent la mer comme ressource urbaine pour plus d’emploi, plus de culture et plus de sport. Elle est garante des valeurs d’inclusion, d’éco-responsabilisation et de coopération. Parce que Marseille est une capitale de la mer qui s’ignore encore, nous fédérons les forces vives de la société, qu’elles soient économiques, culturelles, industrielles, artisanales, sportives, gastronomiques, environnementales, universitaires, sociales, institutionnelles… pour valoriser la mer comme ressource urbaine.

Le manifeste de Marseille capitale de la mer

L’objectif étant de rassembler sur la durée, mener des actions utiles et pérennes issues de cette intelligence collective à travers trois valeurs : coopération, inclusion, éco-responsabilisation. « Ambitieux, nos projets sont co-construits et visent à (re)créer une culture maritime où chacun trouve sa place : Un (des) bassin(s) de nage en mer ; un festival emblématique ; une cité des arts, des sports, et des métiers de la mer ; en 2024, une année Marseille capitale de la mer. Ensemble, hissons Marseille Capitale de la mer ! », indique l’association.

A propos de la CCIAMP

Partenaire naturel de l’entreprise, la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence œuvre au quotidien pour offrir aux 115 000 entreprises de son territoire, les clés qui leur permettront de gagner en performance et de développer leur chiffre d’affaires. Poursuivant cet objectif, la CCIAMP stimule, accompagne et promeut la transformation du territoire aux standards internationaux et les grands projets métropolitains. Engagée sur les domaines clés de l’environnement, du sport et de la mer, la CCIAMP assume au quotidien sa vocation : contribuer au rayonnement des entreprises de ces secteurs

et les aider à développer leur business.

La rédaction