La Caisse d’épargne Côte d’Azur à l’écoute de la filière touristique

En Provence Côte d’Azur, le tourisme est incontournable, un véritable pilier économique. La Caisse d’épargne Côte d’Azur a décidé d’approcher d’un peu plus près ce secteur qui représente 13% du PIB, 10% des emplois et un CA global de plus de 19 milliards d’euros. Avec plus de 3 500 clients en lien avec le business touristique, la banque propose donc des services spécifiques aux acteurs de cette branche porteuse, malgré un contexte de crise sanitaire, qui appelle à des confinements successifs, et qui touche particulièrement ce secteur.

LEtablissement bancaire a décidé de se tourner vers les acteurs du tourisme azuréens ©Territoire Tourisme

Pour être au plus près des professionnels, la Caisse d’épargne Côte d’Azur a donc lancé une filière spécifique en direction des acteurs du tourisme, de l’hébergement, des loisirs en passant par la restauration et la culture… Territoire Tourisme entend ainsi apporter des réponses concrètes aux problématiques des entreprises privées, structures publiques, collectivités, associations...

Des réponses concrètes aux problématiques du tourisme

Cette stratégie sectorielle permet de prêter une attention particulière aux secteurs qui contribuent le plus au dynamisme de l’économie azuréenne, en leur accordant une organisation dédiée et des chargés d’affaires spécialisés. Après la branche Luxury Properties chargée de favoriser le développement de l’immobilier haut de gamme et Vitibanque, tournée vers les professionnels de la viticulture, se sont donc les acteurs du tourisme qui pourront bénéficier de réponses adaptées à leurs problématiques de financement d’équipements, d’optimisation de gestion des flux, de soutien des projets patrimoniaux, ou des besoins en trésorerie…

Catalyser l’investissement bancaire, favoriser et accélérer les projets

Cette nouvelle branche vient en complément de la création du Fonds tourisme Côte d’Azur, créé voici quelques semaines, qui a comme objectif de catalyser l’investissement bancaire, mais aussi de favoriser et accélérer les projets. Doté de 60 millions d’euros, ce projet, géré par M-Capital et associant des partenaires privés et publics, s’appuie sur des prêts pouvant atteindre 2,5 millions d’euros. Déjà sept dossiers des Alpes-Maritimes et du Var bénéficient de ces financements, pour une somme globale de plus de 10 millions d’euros.

Accélération de la stratégie de services aux économies de niche

La réussite de cette stratégie de niche incite l’Établissement bancaire à poursuivre... A l’instar du centre d’affaires Nautibanque, créé en 2019 pour les acteurs du nautisme (professionnels et plaisanciers), est prévue la naissance de dispositifs similaires en direction de l’économie du sport (en écho au partenariat de la Caisse d’épargne avec les Jeux olympiques de Paris en 2024), la santé et la transition énergétique.

Mathieu SELLER