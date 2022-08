La Ciotat : village de food-trucks italiens et provençaux du 1er au 4 septembre

Accueil > Art de vivre > Vins et Gastronomie > La Ciotat : village de food-trucks italiens et provençaux du 1er au 4 (...)

La Ciotat accueille, du 1er au 4 septembre- Place Evariste Gras, à côté du cinéma Le Lumière, une nouvelle édition de « Cibo di Strada », village de food-trucks italiens et provençaux. Un clin d’œil sera donné cette année à la Région Campanie- fil conducteur de cette édition. Organisé pour la première fois en 2019, dans le cadre de l’année de la gastronomie en Provence (MPG 2019) avec un succès retentissant, l’événement « Cibo di Strada » est donc de retour pour la 4e édition et pour le plus grand plaisir des gourmets.

Nouveautés :

4 nouveaux food-trucks

Des animations culinaires et musicales avec DJ

Des jeux sur France Bleu Provence avec des bons repas à gagner.

Un jeu concours gratuit sur place, à gagner : premier prix un voyage à Naples pour 2, deuxième prix un dîner pour 2 au restaurant Le Grand Puech à Mimet, troisième prix un panier gourmand.

Exposition Culturelle : « Présentation de Torre Annunziata, ville jumelle de La Ciotat » (Présentation de la ville, de son site archéologique, de son usine de pâtes et des recettes). Réalisé par le Comité de Jumelage de La Ciotat.

Les food-trucks seront heureux de régaler vos papilles, il y en a pour tous les goûts : Panzerotti, pizza napolitaine, piadina, risotto et burrata à la truffe, arancine, panelle, socca, friture de poisson, burger recette médiévale, brochettes façon « arrosticini », pâtes fraiches, babà, sfogliatelle, tiramisu, bomboloni, glaces, cannoli siciliens, bar à vin, spritz, prosecco…

Le Chef International Michel Basaldella régalera avec ses shows culinaires :

Battle de pâtes « scialatielli » le jeudi 1 Septembre à 19h00

Atelier démonstratif « Mozzarella in carrozza », le vendredi de 10h30 à 11h30

Atelier pâtes fraîches « Scialatielli » avec la participation du public, le samedi de 10h30 à 11h30

Atelier démonstratif « Zabaione au limoncello » accompagné des navettes marseillaises, le dimanche de 10h30 à 11h30

Dégustations sur place gratuite

Le Groupe Boffelli italian jazz, venu directement d’Italie, sera également de la partie : contrebasse, guitare, batterie, voix.

Le DJ Laurent Versini alternera avec le groupe.

La rédaction

L’événement est organisé par La CCIFM (Chambre de Commerce Italienne pour la France de Marseille), le département des Bouches-du-Rhône, Provence Tourisme, la ville de La Ciotat, l’Office du Tourisme de La Ciotat