La Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) 13 appelle à la mobilisation générale ce jeudi 26 novembre

Corinne Innesti présidente de la CPME 13 - © C.Criscuolo

Pour Corinne Innesti cette mobilisation est double : « Il s’agit d’une part d’alerter les pouvoirs publics et de sensibiliser l’opinion sur la détresse absolue des entrepreneurs et d’autre part, de demander au Gouvernement la réouverture rapide des établissements concernés ». Elle poursuit : « Les métiers de bouches, les restaurateurs, les cafetiers, les hôteliers, les salles de sport risquent d’être fermés jusqu’au 15 janvier minimum. La fermeture administrative de leurs établissements est une profonde injustice. Cette fermeture s’appuie uniquement sur des raisons sanitaires car selon le gouvernement, les risques de contamination y sont par nature plus élevés. Or à ce jour, aucune étude ne le prouve ». Met en exergue la situation de grande détresse de ces femmes et de ces hommes « Nous ne parlons même plus d’économie, mais de survie ! Les chefs d’entreprise sont à bout. Ils ont investi leur vie, leur savoir, leurs économies et sont caution de leur entreprise. Les aides annoncées sont souvent insuffisantes pour couvrir leurs charges et les entreprises ne disposent presque plus de trésorerie ». Et de considérer que, jeudi, c’est un cri d’alarme qui est lancé : « De nombreuses entreprises sont au bord du précipice. Il est du devoir de notre organisation patronale d’être aux côtés de ces entrepreneurs et de poursuivre le combat pour faire entendre leur voix, au niveau national et local. C’est une question de solidarité, il est vital que nous soyons tous unis derrière eux ».

La rédaction

« La manifestation se tiendra ce jeudi 26 novembre à 14 heures, sur le Vieux-Port de Marseille pour une marche jusqu’à la préfecture. Ce rassemblement se déroulera dans le calme et le respect des gestes barrières. »