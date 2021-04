La Cuisine de Mireille : Les hot-dogs new-yorkais ont mis le cap sur la grande distribution et sont arrivés à Marseille !

Accueil > Art de vivre > Recettes > La Cuisine de Mireille : Les hot-dogs new-yorkais ont mis le cap sur (...)

Un hot-dog digne de ce nom, c’est tout d’abord un petit pain moelleux à souhait, une véritable saucisse de bœuf (ou de porc), une crème de cheddar fondu qui vient napper celle-ci et des oignons frits qui croustillent en bouche. Pari réussi pour Serge Padovano et Laurent Spinazzola, les fondateurs de l’entreprise MHD, Manhattan Hot Dog !

Le hot-dog new-yorkais ©archives Destimed/patricia Maillé-Caire

Installés dans les Bouches-du-Rhône depuis la création de leur entreprise en 2005, les deux compères séduits par les "chariots à hot-dog" vus à New-York, décident de créer leur propre Hot-Dog en respectant la recette originale qu’ils font reproduire par des fabricants français.

L’activité démarre avec la mise en place de chariots de vente à emporter proches des lieux événementiels : stades, cinémas, festivals et des lieux de passage : aire d’autoroute, sites touristiques, etc. Très vite, l’entreprise dispose de plus de 1 500 points de ventes. Las, en réponse aux contraintes nouvelles liées à la Covid, les dirigeants décident de développer un nouveau réseau de distribution à destination des GMS (grandes et moyennes surfaces), fortement ancrés au niveau régional, dans le Sud de la France, avec une présence dans une quinzaine de grands magasins indépendants (Intermarché, Hyper U, E. Leclerc) des départements des Bouches-du-Rhône, du Var, des Alpes-de-Haute-Provence et du Vaucluse.

"Manhattan Hot dog Box " en vente en grande et moyenne surface, au rayon surgelés ©MHD

La « Hot Dog Box » se compose de six saucisses 100 % pur bœuf, six pains briochés, du cheddar fondu et des oignons frits croustillants. Le concept novateur s’adresse à présent directement aux consommateurs pariant sur des produits de qualité, une utilisation simple et rapide, un emballage ludique et parfaitement explicatif. Les petits pains sont à réchauffer au four tandis que les saucisses frémissent dans une casserole d’eau chaude pendant 5 minutes ou 2 minutes au micro-ondes. Pour plus de saveurs encore, les saucisses peuvent être grillés au BBQ. Le cheddar fondu est réchauffé au bain-marie ou au micro-onde pour une préparation gourmande et crémeuse. En tout dernier, les oignons frits et croustillants sont ajoutés. Voilà, les hot-dogs sont prêts à être dégustés !

L’offre gourmande répond aux attentes des familles et des consommateurs sans enfants et même solo puisque le tout est vendu au rayon surgelé et peut être divisé pour un usage au coup par coup. Des hot-dogs pour une soirée, une virée, un en-cas. Quoiqu’il en soit le goût est là pour un voyage gustatif qui nous emporte de l’autre côté de l’océan, au cœur de Manhattan, dans les rues de New York !

Avant de retrouver ces hot-dogs dans nos assiettes, gageons sur un beau succès entrepreneurial proche de chez nous. Comme quoi on peut manger local tout en s’évadant !

Mireille SANCHEZ

Plus d’info manhattanhotdog.com