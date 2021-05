La Cuisine de Mireille : c’est Chavouot, du miel et du lait pour Israël !

Accueil > Art de vivre > Recettes > La Cuisine de Mireille : c’est Chavouot, du miel et du lait pour (...)

La cuisine d’Israël est riche de toutes les cuisines de la Méditerranée ! Elle est chaleureuse, généreuse, parfumée et épicée. Elle raconte une histoire, celle d’un pays, celle d’un partage. La cuisine d’Israël, ce sont toutes les cuisines juives du monde : elle est unique par la diversité de ses plats, elle est aussi plurielle, riche de milliers d’années de brassages, de cultures, d’influences et d’apports. Du Dimanche 16 mai au mardi 18 mai 2021, la fête de Chavouot, aussi appelée yom habikourim, "fête des prémices" ou "Hag HaKatsi", "fête des moissons", commémore le don que Dieu a fait à Moïse sur le Mont Sinaï : la Torah, 7 semaines après la sortie d’Égypte du peuple d’Israël. Chavouot signifiant "semaine" en hébreu. C’est la fête du lait et du miel qui évoque la Terre promise : « Israël, terre ruisselant de lait et de miel ». Dans le Cantique des Cantiques, le lait est assimilé à la Torah, c’est pourquoi toutes les communautés juives se délectent de produits laitiers lors de cette fête. Voici trois recettes à partager : la tourte aux trois fromages, la salade d’aubergines au miel et un cheesecake facile et sans cuisson.

Tourte aux trois fromages

Préparation 20 min

Repos 30 min

Cuisson 45 min

4 personnes

Pâte

350 g de farine

½ c. à café de levure chimique

175 g de beurre

1 œuf

1 pincée de sel

Garniture

200 g d’emmenthal ou de gruyère râpé

200 g de mozzarella

150 g de fromage blanc bien égoutté

15 cl de crème fraiche liquide

2 œufs entiers

2 c. à soupe de ciboulette hachée

½ c. à café de noix muscade râpée

sel

poivre noir

1 jaune d’œuf + eau pour dorure

Préparer la pâte : mettre tous les ingrédients dans un saladier, bien malaxer avec les mains. Si la pâte est trop sèche, l’asperger d’un peu d’eau. Former une boule avec la pâte, la filmer et la mettre 30 minutes au réfrigérateur. Préchauffer le four à 180°C. Diviser la pâte en 2 : étaler chaque pâton sur un plan de travail fariné. Foncer un moule à tourte, préalablement beurré, avec 1 pâte, la piquer avec une fourchette. Préchauffer le four à 180°C. Dans un saladier, mélanger les trois fromages râpés ou écrasés à la fourchette, la crème fraîche et les 2 œufs battus. Saler et poivrer au goût, ajouter la noix muscade et la ciboulette hachée. Verser cette préparation sur la pâte, poser dessus le 2e rond de pâte en scellant les bords. Faire une cheminée au centre pour que la vapeur puisse sortir. Délayer le jaune d’œuf dans un peu d’eau, badigeonner le dessus de tourte avec un pinceau. Enfourner, cuire 45 minutes à 180°C. à déguster chaude, tiède ou froide, accompagnée de salade verte.

Salade d’aubergines au miel

Préparation 20 min

Cuisson 10 min

4 personnes

2 aubergines moyennes

6 c. à soupe huile d’olive

3 gousses d’ail hachées

2 cm de gingembre râpé

2 c. à café de cumin

1 pincée de poivre de Cayenne

4 c. à soupe de miel liquide

1 jus de citron

15 cl d’eau

Préchauffer le four à 200°C. Laver les aubergines, les couper en tranches de 1 cm d’épaisseur, les disposer sur une plaque de cuisson couverte de papier sulfurisé. Badigeonner les aubergines d’huile d’olive. Enfourner, cuire 20 minutes. Chauffer 2 cuillères à soupe d’huile d’olive dans une poêle, faire revenir l’ail émincé 1 minute. Ajouter le gingembre, le cumin, le piment, le miel, le jus de citron et l’eau. Ajouter les tranches d’aubergine, laisser mijoter à feu doux pendant 10 minutes. Servir froid

Cheesecake facile et sans cuisson

Préparation 10 min

Pas de cuisson

Repos au frais 3 h

6 personnes

260 g de biscuits spéculos

160 g de beurre fondu

500 g de fromage blanc

800 g de fromage frais Philadelphia (ou mascarpone)

½ c. à café d’extrait de vanille (ou + au goût)

120 g de sucre

2 sachets de gélatine en poudre

20 cl d’eau

Réduire les biscuits en poudre. Faire fondre le beurre dans une petite casserole (ou au micro-onde), le verser sur les biscuits, bien mélanger entre les doigts comme pour un crumble. Étaler cette préparation au fond d’un moule (ou d’un cercle à pâtisserie) tapissé de papier sulfurisé. Placer au réfrigérateur. Dans un saladier, mélanger les fromages, ajouter l’extrait de vanille. Dans une casserole, verser l’eau, ajouter le sucre et la gélatine en poudre. Porter à ébullition, verser dans le saladier, mélanger aux fromages. Sortir le moule du réfrigérateur, verser la préparation sur la pâte. Bien égaliser la surface, remettre au frais au moins 3 heures. Servir nature ou agrémenté de caramel ou de coulis de fruits rouges.

Mireille SANCHEZ