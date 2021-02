La Cuisine de Mireille : le Poulet Voyageur en Méditerranée, escale en Espagne !

Accueil > Art de vivre > Recettes > La Cuisine de Mireille : le Poulet Voyageur en Méditerranée, escale en (...)

Depuis des millénaires, le poulet passe à la casserole en Méditerranée. Grillé, farci, mijoté, bouilli, en sandwich ou en salade, de toutes les façons, il s’accommode de légumes, de fruits, d’épices ou de sauces pour satisfaire les tables en toutes saisons. La richesse de recettes si diverses dans le patrimoine culinaire méditerranéen atteste du lien entre les hommes et le gallinacé. Qu’il s’agisse de cuisine familiale ou gastronomique, cuisine de tous les jours ou de fêtes, le poulet est un témoin de notre histoire, un garant de la mémoire des cuisines si plurielles d’une rive à l’autre de la Méditerranée.

Aujourd’hui le poulet pose ses pattes en Espagne

Aujourd’hui, le poulet pose ses pattes en Espagne, le temps d’une escale gourmande. Le pitu caleya est relevé de pimenton de la Vera, un paprika de la région espagnole de Cáceres (Estrémadure). Fumé au feu de bois, le pimenton de la Vera est un produit unique au monde, reconnu pour son arôme et sa saveur sucrée et piquante à la fois, et la stabilité de sa couleur. Il bénéficie du logo A.O.C., ou D.O. « dénominacion d’origen » en Espagne. C’est un ingrédient principal de plats espagnols typiques : patatas bravas, patatas a la riojana, pulpo a la gallega, etc. A vos casseroles, régalez-vous !