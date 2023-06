La Fête des Terrasses : Le 1er juillet on sort pour la bonne cause

Accueil > Provence > Economie > La Fête des Terrasses : Le 1er juillet on sort pour la bonne (...)

La Fête des Terrasses c’est la Fête du Sud

(Photo archives Patricia Maillé-Caire)

Cette année, pour sa 4e édition, la Fête des Terrasses prend plus que jamais une dimension solidaire. En effet, la Région Sud se joint à l’association "Don d’organes, dons de vie", qui sensibilise le grand public au don d’organes. Un engagement commun pour la bonne cause, autour des valeurs de convivialité et de joie de

vivre, propres à la Fête des Terrasses. Alors le samedi 1er juillet, on sort pour la bonne cause ! Dès 18h, dans l’ensemble des bars, cafés, hôtels et restaurants participants, entre amis ou en famille, le public est attendu en nombre. À cette occasion, la Région offre un kit « Fête des Terrasses » aux établissements et communes inscrits, pour que tous, soient aux couleurs de l’événement. « Ces moments festifs et conviviaux nous ressemblent et nous rassemblent, alors tous ensemble, montrons au reste du monde que ça, c’est le Sud ! » a déclaré Renaud Muselier, Président de la Région Provence-Alpes- Côte d’Azur.