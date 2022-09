La Foire de Marseille va ’vous régaler’ du 23 septembre au 3 octobre

Accueil > Provence > Economie > La Foire de Marseille va ’vous régaler’ du 23 septembre au 3 (...)

Le chef Luc du village des food-trucks ©Foire de Marseille

Présentation du contenu de la 97e édition de la Foire de Marseille (Photo Joël Barcy)

Retrouver le rythme

Rebondir après la Covid, le défi n’est pas simple pour le 4e événement national et la 2e foire de France. Annulée en 2020, réduite en 2021, la manifestation espère retrouver sa vitesse de croisière cette année et tutoyer les habituels 250 000 à 300 000 visiteurs. Un point positif, les exposants ont répondu présents. 1050 investiront le Parc Chanot. « Très sincèrement nous n’attendions pas ces chiffres. On pensait être plus proches des 900. Nous avons un grand renouvèlement cette année avec plus de 40% de nouveaux exposants », se félicite Loïc Fauchon, le président de la Safim. Plusieurs raisons à cela. « Certains n’ont pas survécu au Covid mais dans le même temps nous avons 350 exposants étrangers et l’adaptation de la Foire aux souhaits du public impose des évolutions. L’axe principal cette année sera la gastronomie. On sait la place qu’elle occupe dans le cœur et l’esprit des Français. Régaler les Provençaux de toutes les façons c’est notre ambition. » En revanche plus de gratuité comme en 2021. « Les prix sont bas si on compare à une séance de cinéma ou un match de l’OM. Il en va de l’équilibre de la structure. On ne peut pas vivre en déficit », affirme Loïc Fauchon.

Loïc Fauchon

Sustente-toi

Sur 10 000 m2 on pourra se sustenter. Imaginé dans un esprit guinguette, un village de Food trucks promet des découvertes culinaires. « On aura un spécialiste du raviolis frais, un chef mexicain qui participe à l’événement et beaucoup de participants sur la partie streetfood avec le bagel, le wrap, le burger », annonce avec envie Patrick Glenat, président de la FTA (food truck association). Un autre village, provençal celui-là, laissera une large place aux producteurs locaux et les plus téméraires pourront mettre la main à la pâte lors de diverses animations.

Patrick Glenat

Ça va mousser !

Un village des brasseurs sera là pour faire passer tout cela. Une dizaine d’entreprise artisanales provençales vont exposer leur production. « La bière c’est un produit vivant et une passion. On va montrer qu’il n’existe pas que des blondes mais des fumées, des acides, des brunes… tout un panel de goûts qui ne sont pas représentés dans les supermarchés » vante la pétillante Adèle Bachmann, présidente de l’association « Sour pastis ». « On va faire tous les jours des brassins pour que les gens voient comment on fabrique la bière et montrer comment elle peut s’associer comme le vin à un bon repas ».

Adèle Bachmann

Poussez-vous y’a match !

L’e-sport aura aussi toute sa place dans l’enceinte. Une manière de capter toute la famille, notamment les jeunes et de renouveler le public. « Nous aurons une zone de "gaming" de 1 500 m² avec des jeux vidéo et jeux vidéo compétitifs associés à un "cash prize" de 2 500 € », annonce Quentin Mengual chroniqueur e-sport. Bref on aura de quoi occuper les ados qui veulent goûter à la compétition plutôt que de suivre papa et maman dans les halls de l’ameublement et l’immobilier. « On va avoir du Rocket league , du League of legend, du Fifa, du Fortnite, et du Mario strickers. L’accès se fera en free to play -pour jouer avec des amis en accès libre- », ajoute Quentin Mengual en forme de teasing.

Quentin Mengual

Avec tout cela on aurait presque oublié que la foire est avant tout commerciale et que l’on trouvera l’essentiel pour la maison sans oublier la voiture, la mode, le bien-être, les nouvelles technologies...

Reportage Joël BARCY