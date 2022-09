La Fondation CMA CGM et le Comité international de la Croix-Rouge signent un partenariat pour acheminer 500 conteneurs d’aide humanitaire

Accueil > Aix Marseille > Economie > La Fondation CMA CGM et le Comité international de la Croix-Rouge signent un (...)

Dans le cadre de son programme Conteneurs d’Espoir, la Fondation CMA CGM signe un partenariat avec le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), organisation impartiale, neutre et indépendante dont le mandat est de porter assistance aux victimes de conflits. Le CICR rejoint ainsi les partenaires de ce programme de transport humanitaire initié par la Fondation en 2012 : UNICEF, Action contre la Faim, Médecins Sans Frontières, la Croix-Rouge française et le centre de crise et de soutien du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.

Les Conteneurs de l’espoir au nombre de 500 seront acheminés pour des aides humanitaires ©CMA CGM

Une mobilisation de la flotte CMA CGM en soutien aux programmes du CICR partout dans le monde

Le programme Conteneurs d’espoir permettra l’acheminement par voie maritime de 500 conteneurs (EVP) d’aide humanitaire pour le CICR. En complément de la mobilisation de la flotte de navires du Groupe CMA CGM, les collaborateurs experts du Groupe, ainsi que les équipes de la Fondation CMA CGM, seront mobilisés aux côtés du CICR pour organiser ces transports, contribuant ainsi aux chaînes logistiques de la solidarité internationale.

Un nouveau partenaire pour répondre à l’ampleur des besoins sur les territoires de crise

L’intégration du CICR à Conteneurs d’Espoir permettra d’élargir les territoires d’interventions de la Fondation CMA CGM et d’agir pour l’acheminement de produits essentiels vers les zones les plus difficiles d’accès, où sévissent des conflits et situations de violence, principalement en Afrique et au Moyen-Orient.

Conteneurs d’Espoir, le transport maritime au service de grandes causes humanitaires

Vaste opération de transport humanitaire, le programme Conteneurs d’Espoir, créé en 2012, a permis le transport à titre gracieux par voie maritime de plus de 20 000 tonnes d’aide humanitaire vers plus de 45 pays. « Sensible aux crises humanitaires qui affectent de nombreux pays, la Fondation CMA CGM met le savoir-faire et l’outil industriel du Groupe CMA CGM, un acteur mondial des solutions maritimes, terrestres, aériennes et logistiques, au service d’organisations de renommée internationale spécialisées dans l’aide humanitaire. », déclare la Fondation.

La rédaction