La Londe-les-Maures obtient 5@ au label des Villes Internet 2021 !

La municipalité de La Londe-les-Maures fête ses 5@ ©Alain Blanchot

5@, c’est la reconnaissance maximum qu’une ville puisse obtenir auprès de ce label qui fête sa 22e édition cette année. « Ce prix couronne la politique innovante de la ville dans la mise en place d’outils numériques facilitant la vie quotidienne des habitants, des touristes, des acteurs économiques et des agents municipaux. C’est une véritable satisfaction et une fierté pour notre commune et pour tous les agents qui ont pris part à l’obtention de cette distinction », se félicite François de Canson.

Une présence de tous les instants sur la toile

Du Portail Famille, au dispositif SécurEcoles, en passant par le système d’alerte par SMS, l’application touristique et patrimoniale Archistoire, et une présence importante sur le web et les réseaux sociaux, la ville est très active en matière d’Internet. « Ce label est la reconnaissance de nos engagements pour apporter plus de simplicité, d’efficacité et de proximité avec l’utilisation des outils numériques, à l’école, en Mairie, à l’Office de Tourisme. Et avec la crise sanitaire et économique que nous traversons, le numérique devient un moyen incontournable pour innover et aller de l’avant », ajoute, avec le même enthousiasme le premier magistrat ! Récemment encore, la municipalité a lancé le dispositif Digy-City, avec MPM et la CCI. Et, le développement rapide du Très Haut-Débit sur le territoire communal est aussi un atout supplémentaire.

Le numérique compagnon essentiel

« Les orientations prises par la Ville vont de l’extension du réseau de vidéo protection à la dématérialisation des demandes d’urbanisme, en passant par l’utilisation d’une solution numérique pour gérer les conseils municipaux, la résorption des zones blanches de téléphonie mobile, la création d’une plateforme de commercialisation d’activités de loisirs ou la venue du « Big Tour 2020 » de la BPI, mettant à l’honneur l’innovation numérique cet été, ont également été déterminants pour obtenir ce prix », conclut le maire.

La rédaction