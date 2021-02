Var : La MDE Toulon Provence Méditerranée, lien entre l’offre et la demande d’emploi

Accueil > Ailleurs > Economie > Var : La MDE Toulon Provence Méditerranée, lien entre l’offre et (...)

Chaque année les rendez-vous organisés par la MDE TPM accueillent quelque 2 000 participants ©PA

Les échanges se sont déroulés à l’École de la 2e Chance (E2C), sur le campus de la Grande Tourrache à La Garde (83). Des établissements du secteur des transports, de la logistique, de la manutention et de la messagerie ont rencontré des demandeurs d’emplois (H/F) pour de nombreux postes à pourvoir : cariste, ambulancier, conducteur de bus, conseiller funéraire...

Une mission d’accompagnement personnalisé vers et dans l’emploi

Parmi les missions attribuées à la Maison de l’Emploi de TPM, l’accompagnement vers et dans l’emploi est un point central. « L’objectif est de permettre à des personnes rencontrant des difficultés face à l’emploi de bénéficier d’un accompagnement personnalisé visant la levée des freins et l’intégration durable sur le marché du travail. Chaque demandeur d’emploi accompagné bénéficie ainsi de l’appui d’un Référent de parcours, personne-ressource qui l’accompagne de son entrée dans le PLIE jusqu’à sa sortie du dispositif », explique Isabelle Masse, responsable de Pôle à la Maison de l’Emploi TPM

Plus de 2 000 personnes présentes aux 18 événements

Isabelle Masse, indique encore : « Mobilisée tout au long de l’année, l’association met en relation la demande et l’offre d’emploi au cours des nombreux événements (Job Dating, forum thématique, visites d’entreprises), et lors d’ateliers collectifs (Connaître Provence Méditerranée pour travailler, Les codes de l’entreprise, Adapter son projet professionnel pour répondre aux besoins des entreprises) ». En moyenne chaque année, ces rendez-vous accueillent plus de 2 000 personnes, mobilisent près de 180 partenaires et représentent l’organisation de 18 événements, 170 ateliers.

La rédaction

A noter

Les prochains Jobs dating

Voici les thématiques proposées pour les 6 prochains mois :

• Métiers des Ressources Humaines / Gestion / Comptabilité (février)

• Métiers de l’Industrie (mars)

• Métiers du Tourisme de Plein Air (avril)

• Métiers de la Propreté (mai)

• Métiers de l’Intérim (juin)

Maison de l’emploi TPM au 1041, avenue de Draguignan - La Garde - Tél 04 94 36 37 50 - contact : mde-tpm@orange.fr - Plus d’info sur mde-tpm.fr/