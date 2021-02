Accueil > Méditerranée > Nice / Côte d’Azur > La Maison de Nice résolument branchée

© ville de Nice

La Maison de Nice, boutique officielle de la Ville, véritable vitrine de valorisation et de promotion du savoir-faire local et du patrimoine immatériel des Niçois, s’est dotée d’un site internet où l’on peut consulter, depuis son canapé, le catalogue virtuel de tous les produits, de la collection #IloveNice aux pépites des créateurs locaux en passant par la déclinaison de la fameuse chaise bleue. Un service de click & collect est également proposé pour les personnes qui souhaitent limiter les contacts prolongés dans des lieux accueillant du public.

On choisit ses produits et on les réserve en ligne

Sur maisondenice.fr, on choisit ses produits et on les réserve en ligne. Il ne reste plus qu’à venir les retirer dans l’une des deux boutiques Maison de Nice où s’effectue le paiement. Le site permet également de s’assurer de la disponibilité des articles souhaités et de les réserver avant de se déplacer. Et avec les soldes d’hiver, c’est l’occasion de se faire plaisir à petits prix avec les nombreux articles aux couleurs de la ville de Nice.

La maison de Nice au 19, rue Saint François de Paule, est ouverte du lundi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 17h30 - La maison de Nice, centre commercial Nicetoile (niveau -1) est ouverte du lundi au samedi de 10h à 17h30 et le dimanche de 11h à 17h30- Plus d’info : maisondenice.fr