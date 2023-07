Accueil > Aix Marseille > Politique > La Métropole Aix-Marseille Provence va lancer le service ’Lecovoiturage

plénière de la métropole Aix-Marseille Provence (Photo capture d’écran)

Désireuse d’accélérer la décarbonation des déplacements quotidiens sur son territoire, la Métropole encourage et développe les alternatives à l’usage de la voiture individuelle. Outre le développement des transports en commun, le recours au covoiturage fait partie des défis les plus importants à relever en matière de mobilité. En ce sens, Martine Vassal, en a fait l’une de ses priorités : « Cela constituera une offre complémentaire aux transports en commun, sans pour autant les concurrencer, et va faciliter les transports du quotidien ! »

Réunis en séance ce jeudi 29 juin 2023, les élus métropolitains ont approuvé la création du service « Lecovoiturage », notamment entre le domicile et le travail. Dans la continuité des autres services de mobilité (Lecar, Lebus, Levélo…), la Métropole ambitionne de créer ce service de covoiturage du quotidien à destination de l’ensemble des habitants du territoire. Il découle du plan national de covoiturage, lancé en décembre 2022 par l’État.

Le service reposera sur une incitation financière à l’égard des conducteurs covoitureurs (3€ maximum par trajet par passager) et sur la mise en œuvre d’une tarification attractive pour les passagers (0,50 € par trajet ou gratuité pour les titulaires d’un abonnement de transport en commun). La Métropole s’appuiera sur un opérateur privé spécialisé, la société Karos.

Une séance placée sous le signe de l’innovation

En introduction de la séance du jour, les interventions de Jean-David Malo, directeur de l’agence du Conseil européen de l’innovation (EIC), ainsi que de trois représentants de la société civile (Jade Soriano du Conseil des Jeunes Métropolitains, Jean-François Guiderdoni, directeur du développement de la start-up Acwa Robotics, et Christine Cabigiossu, directrice de la Fondation agir contre l’exclusion - FACE - Sud Provence) ont permis de souligner la qualité de l’innovation provençale, qui est au cœur de nombreux projets, dans des domaines divers et variés : environnement, technologie, social...

Désignée Capitale européenne de l’innovation 2022-2023, la Métropole Aix-Marseille-Provence a été distinguée par la Commission européenne pour sa diversité et son écosystème particulièrement performant. D’ailleurs, la prochaine cérémonie iCapital se déroulera sur le territoire métropolitain, le 27 novembre prochain. « C’est une grande première : jamais un tel événement ne s’était déroulé ailleurs qu’à Bruxelles, et nous remettrons trois prix à cette « occasion », a officiellement dévoilé Martine Vassal.

